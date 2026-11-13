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“Ma la notte…Show” evento benefico a Foggia

Redazione13 Novembre 2026
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“Ma la notte…Show” evento benefico a Foggia

«Ma la notte… Show», lo spettacolo di musica e solidarietà dedicato a Renzo Arbore, da un’idea di Filippo
Mendolicchio, in collaborazione con Elhits Band.

L’evento benefico a favore della Lega del Filo d’Oro si terrà domenica 29 novembre 2026 al Teatro del Fuoco di Foggia: ingresso alle 20:00 e sipario alle 20:30.

Per informazioni e biglietti: 339 634 7522.

Unipol Manfredonia
Redazione13 Novembre 2026