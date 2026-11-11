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Venerdì 13 novembre a Palazzo Dogana conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di soccorso alla fauna selvatica attivato dal Parco Nazionale del Gargano

Si terrà venerdì 13 novembre, alle 10:00 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, la conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di soccorso alla fauna selvatica, attivato dal Parco Nazionale del Gargano collaborazione con il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Roseto Valfortore e che verrà materialmente svolto dalla APS “Vita&Ambiente”.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle attività di tutela della biodiversità e di salvaguardia del patrimonio faunistico del Gargano, attraverso un servizio concreto di recupero e primo intervento a disposizione del territorio.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le modalità operative del servizio, le procedure di segnalazione e recupero degli animali selvatici in difficoltà e le attività previste dalla collaborazione con il CRAS.

All’incontro con la stampa parteciperanno il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, il Direttore facente funzioni dell’Ente Parco, Angelo Perna, il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, la Sindaca dsl Comune di Roseto Valfortore (sede del CRAS), Lucilla Parisi, il presidente della APS “Vita&Ambiente”, Pino Veneziani.

Interverranno inoltre in videocollegamento gli Assessori regionali all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, e all’Ambiente, Debora Ciliento.