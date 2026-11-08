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Foggia, violenta rissa nella notte in via Fiume: decine di persone coinvolte, giovane aggredito da un gruppo

Momenti di paura nel Quartiere Ferrovia intorno alle 3:30. Secondo la testimonianza di un residente, diverse decine di persone avrebbero preso parte ai disordini, mentre una ventina si sarebbe accanita contro un ragazzo. Questa mattina la Polizia di Stato sul posto per i rilievi.

Una notte di violenza e paura in via Fiume, nel cuore del Quartiere Ferrovia di Foggia, dove intorno alle ore 3:30 di domenica 8 novembre si sarebbe verificata una violenta rissa che avrebbe coinvolto numerosi giovani, presumibilmente italiani e stranieri. A denunciare l’accaduto è una residente della zona, svegliata nel cuore della notte dalle urla e dai forti rumori provenienti dalla strada.

Secondo la testimonianza raccolta, sarebbero state diverse decine le persone coinvolte nei disordini. Il gruppo avrebbe attraversato via Fiume tra schiamazzi, urla e colpi inferti ai vetri delle automobili parcheggiate lungo la strada. La residente, richiamata dal frastuono, si sarebbe affacciata alla finestra della propria abitazione, assistendo direttamente ad alcuni momenti dell’accaduto.

La situazione sarebbe poi degenerata quando una ventina di persone si sarebbe staccata dal gruppo per accanirsi contro un giovane che, secondo quanto riferito, avrebbe tentato di trovare riparo all’interno del portone di un edificio. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto e colpito ripetutamente dagli aggressori, sotto gli occhi della testimone che, nel frattempo, avrebbe immediatamente contattato i soccorsi: «Erano le 3:30 per la precisione. Da casa ho sentito delle urla e, affacciandomi, ho visto una cinquantina di persone in strada. Si sentivano rumori di vetri e schiamazzi in arabo. A un certo punto una ventina di loro si è scagliata contro un ragazzo che aveva cercato rifugio in un portone, picchiandolo violentemente», racconta la residente sui social.

Anche nella mattinata di domenica, personale della Polizia di Stato era presente in via Fiume per effettuare i rilievi relativi all’accaduto. Al momento non sono note le condizioni del giovane aggredito, né è stato possibile ricostruire con certezza le cause che avrebbero scatenato la violenza e l’esatto numero delle persone coinvolte. Restano inoltre da accertare eventuali danneggiamenti alle automobili parcheggiate.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel Quartiere Ferrovia, una delle aree cittadine in cui il tema della convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici continua ad alimentare preoccupazioni tra i residenti, spesso tacciati di procurato allarme ma costretti a vivere in un’area in cui il degrado si è decuplicato negli ultimi anni, anche a causa delle tante attività fotocopia in zona (kebab, market etnici, money transfer) che hanno sostituito quelle storiche, senza portare nulla a livello commerciale nell’area.

La gravità dei fatti descritti nella testimonianza, qualora confermati dagli accertamenti delle forze dell’ordine, pone nuovamente la questione della necessità di rafforzare i controlli nelle ore notturne, per prevenire episodi di violenza e garantire maggiore tranquillità a chi vive e lavora nella zona.

Saranno gli ulteriori accertamenti investigativi a chiarire la dinamica dell’accaduto, a individuare eventuali responsabilità e a verificare le conseguenze dell’aggressione denunciata.