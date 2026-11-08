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Photo trekking del foliage organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia
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Photo trekking del foliage organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia
15 NOVEMBRE – PHOTO TREKKING DEL FOLIAGE
Località Bosco Cavolecchia
Un’escursione dedicata ai colori e alla bellezza del foliage autunnale, tra sentieri immersi nella natura e scorci da fotografare.
PROGRAMMA
- Ore 08:50 – Primo incontro presso La Vela d’Oro
- Ore 09:30 – Secondo incontro presso La Casa del Ciliegio
- Livello: facile
- Durata: circa 2 ore
- Trekking gratuito
- Pranzo facoltativo, su prenotazione, presso Casa Natura.
Con la guida escursionistica Andrea Stuppiello, in collaborazione con Leo Guerra.
Iscrizioni entro il 13 novembre, ore 12:00.
Info e prenotazioni: 0884 939670 – 393 0207068
Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 2026 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.