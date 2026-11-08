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Photo trekking del foliage organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia

Redazione8 Novembre 2026
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Photo trekking del foliage organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia

15 NOVEMBRE – PHOTO TREKKING DEL FOLIAGE

Località Bosco Cavolecchia

Un’escursione dedicata ai colori e alla bellezza del foliage autunnale, tra sentieri immersi nella natura e scorci da fotografare.

PROGRAMMA

  • Ore 08:50 – Primo incontro presso La Vela d’Oro
  • Ore 09:30 – Secondo incontro presso La Casa del Ciliegio
  • Livello: facile
  • Durata: circa 2 ore
  • Trekking gratuito
  • Pranzo facoltativo, su prenotazione, presso Casa Natura.

Con la guida escursionistica Andrea Stuppiello, in collaborazione con Leo Guerra.

Iscrizioni entro il 13 novembre, ore 12:00.

Info e prenotazioni: 0884 939670 – 393 0207068

Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 2026 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.

Redazione8 Novembre 2026