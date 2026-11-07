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Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Daniela DI FONZO, nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Foggia.

La Dott.ssa Di Fonzo vanta un brillante percorso accademico e una consolidata esperienza professionale, maturata nel corso di una carriera nella Polizia di Stato caratterizzata da incarichi di rilevante responsabilità e da significative esperienze operative e dirigenziali in diversi contesti territoriali, dando da anni un importante contributo nel territorio foggiano.

Nell’ambito del controllo del territorio, ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) e di Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” di San Severo, contribuendo in quest’ultimo caso alla sua istituzione e alla definizione della relativa struttura organizzativa.

Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica, assumendo la direzione ed il coordinamento di articolati servizi operativi, anche in contesti caratterizzati da particolare complessità.

Dal 2023, in servizio presso la Questura di Foggia, ha diretto l’Ufficio Immigrazione e, dal 2025, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, incarico ricoperto fino all’attuale nomina.

Alla Dott.ssa Daniela Di Fonzo giungono i più sentiti auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico da parte del Questore, Dott. Alfredo Fabbrocini, dei colleghi Funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Questura di Foggia.