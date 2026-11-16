Nichi Vendola a Foggia con un doppio appuntamento

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Nichi Vendola a Foggia

Doppio appuntamento, la mattina all’Accademia delle Belle Arti e il pomeriggio alla Biblioteca “la Magna Capitana”

per presentare il suo ultimo libro,“Il vizio della ferocia” (Laterza, 2026).

Giovedì 26 novembre, alle ore 11.00 e alle ore 18.00

Nichi Vendola a Foggia, giovedì 26 novembre 2026, per presentare il suo ultimo libro Il vizio della ferocia (Laterza, 2026) in un doppio appuntamento.

Incontro con studentesse, studenti e corpo docente, la mattina, a partire dalle ore 11.00, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, mentre il pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, evento aperto al pubblico nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana”.

La tappa foggiana è organizzata da Accademia delle Belle Arti e Biblioteca “la Magna Capitana” con la collaborazione della libreria Ubik Foggia e della casa editrice Laterza.

Giornalista, scrittore, poeta, già Governatore della Puglia e Deputato parlamentare, l’autore ripercorre in questo pamphlet civile i principali accadimenti storici del Novecento fino alla contemporaneità. Ne sottolinea la disumanizzazione anche linguistica con l’utilizzo di parole tossiche che minacciano la convivenza e normalizzano disuguaglianze e discriminazioni a danno delle fasce più fragili.

Entrambi gli appuntamenti saranno introdotti e moderati dal giornalista Davide Grittani. A fare gli onori di casa, la mattina all’Accademia delle Belle Arti interverranno Michaela Di Donna e Antonino Foti, rispettivamente Presidente e Direttore dell’Accademia. Nel pomeriggio, in Biblioteca, saluti introduttivi a cura della Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi.

In Biblioteca, in viale Michelangelo 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

ü Accademia di Belle Arti di Foggia | Corso Garibaldi, 35 – Tel.: 0881 726301

ü Biblioteca la Magna Capitana di Foggia | Viale Michelangelo, 1 – Tel.: 0881 706413

ü Libreria Ubik Foggia | Piazza Umberto Giordano, 76 – Tel.: 0881 362339

Visita il portale della Biblioteca la Magna Capitana (https://lamagnacapitana.regione.puglia.it/) e i canali social ufficiali (facebook, instagram, YouTube).