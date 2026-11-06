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Bombe agli ATM, operazione dei Carabinieri di Foggia: 10 indagati

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 10 indagatiaccusati a vario titolo e in concorso, di furto aggravato ai danni di ATM di istituti di credito, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi – connotati dal carattere della micidialità – del tipo “marmotta”.

I dettagli dell’operazione saranno rilasciati in conferenza stampa presso la Sala Biblioteca della Procura della Repubblica di Foggia, Palazzo di Giustizia, III piano, alle ore 10:30 di oggi 06 novembre. Dopo la conferenza, verrà trasmesso un comunicato stampa con relativo video.



