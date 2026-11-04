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‘Febo’ si racconta a Foggia: il volto iconico di ‘Notre Dame de Paris’ presenta la sua autobiografia

Il Club per l’UNESCO porta in città Graziano Galatone. Appuntamento il 5 novembre all’Auditorium Santa Chiara

Sveste i panni di Febo, cuciti addosso da quasi 25 anni, per raccontarsi a cuore aperto: Graziano Galatone sceglie Foggia per presentare la sua autobiografia, alla vigilia dell’attesissimo ritorno di ‘Notre Dame de Paris’ in Puglia.

È il Club per l’UNESCO di Foggia a portare in città il cantante, attore e straordinario interprete del musical dei record di Riccardo Cocciante.

‘Febo’ è la sua storia, scritta a quattro mani con il poeta Rocco Barulli. Graziano Galatone presenterà il suo libro giovedì 5 novembre, alle 19, nell’Auditorium Santa Chiara.

La storia di un talento pugliese

“L’UNESCO riconosce e promuove i libri e i racconti come strumenti potenti per sviluppare il pensiero critico e stimolare riflessioni, e ogni anno celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. In linea con questi principi, il Club per l’UNESCO di Foggia ha scelto la storia di un talento pugliese che è diventato un’icona del teatro musicale italiano”, dichiara la Presidente del Club per l’UNESCO di Foggia, Billa Consiglio.

“Il Club per l’UNESCO di Foggia ha fortemente voluto questa data particolarmente significativa della presentazione dell’autobiografia, che rappresenta un’esclusiva anteprima del tour al Palaflorio di Bari di Notre Dame de Paris, in scena dal 6 al 15 novembre. È l’occasione per incontrare l’uomo dietro il celebre volto di Febo, proprio mentre la tournée italiana del musical fa tappa in Puglia”, dichiara Lucy Petrucci, componente del Consiglio Direttivo del Club per l’UNESCO di Foggia, che cura la direzione artistica dell’evento.

Lucy Petrucci e Graziano Galatone sono legati da una collaborazione ormai ventennale tra eventi, progetti e musical nelle scuole. Sarà lei a dialogare con l’autore sul palco dell’Auditorium Santa Chiara.

Special guest del reading Vanessa Calderisi. La sassofonista di Vieste che ha collaborato con Pio e Amedeo, Checco Zalone e Mandrake torna nella sua terra. I due artisti pugliesi si incontreranno per la prima volta a Foggia.

Molto più di un’autobiografia

‘FEBO’ non è una semplice cronaca di successi, ma una riflessione profonda sul significato del talento e sul rapporto tra vita e palcoscenico. Galatone ripercorre la sua infanzia in Puglia, i sacrifici, gli incontri decisivi e i retroscena dei grandi teatri, svelando anche i momenti di incertezza e la resilienza necessaria per restare fedeli alla propria identità nel mondo dello spettacolo.

Nel volume trovano spazio le produzioni che hanno segnato la sua carriera, da ‘Tosca – Amore disperato’ di Lucio Dalla a ‘I promessi sposi – Opera moderna’, da ‘Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo’ a ‘I tre moschettieri – Opera Pop’, fino alla recente regia della produzione italiana ufficiale di ‘Shrek the Musical’. Il racconto culmina con l’audizione che gli ha cambiato la vita: quella per il ruolo del capitano Febo nel colossal Notre Dame de Paris, personaggio che interpreta dal 2002 e che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del musical in Italia.

‘Febo’ rinsalda il legame con Foggia

Graziano Galatone è particolarmente legato al Club per l’UNESCO di Foggia: nel 2016, insieme a Nathalie Caldonazzo, è stato protagonista di uno spettacolo al Teatro del Fuoco, in occasione del primo Meeting ‘La tutela dei beni immateriali – Promozione della Dieta Mediterranea’, e poi protagonista, negli anni, di una cena di gala.

Docente nelle Masterclass di Ama, Accademia nazionale Musical Art pioniera nel Sud Italia con il suo Corso triennale professionale, ritroverà in sala i suoi ex allievi.

La presentazione di FEBO sarà un viaggio emozionale tra parole, memoria e musica, per scoprire l’artista e l’uomo che da oltre vent’anni incanta migliaia di spettatori. L’evento è sostenuto da Fondazione Apulia Felix ed Elda Cantine. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.