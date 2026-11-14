Festival della Danza, al via la seconda edizione: tre giorni fra talento, formazione e spettacolo a Foggia, Manfredonia e Cerignola

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Festival della Danza, al via la seconda edizione: tre giorni fra talento, formazione e spettacolo

Dal 20 al 22 novembre 105 giovani ballerini, sette scuole e 59 esibizioni. Una giuria di prestigio internazionale e tre teatri coinvolti tra Cerignola, Manfredonia e Foggia.

Tutti gli appuntamenti a ingresso gratuito

«Investire sulle nuove generazioni significa offrire loro occasioni concrete per esprimersi, crescere e misurarsi con esperienze di qualità. Con il Festival della Danza la Fondazione intende sostenere il talento e l’impegno dei giovani, valorizzando al tempo stesso una forma d’arte che unisce disciplina, sensibilità e capacità di comunicare. È anche un modo per promuovere la cultura della danza e renderla sempre più accessibile, coinvolgendo il territorio e il suo pubblico». Così il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Filippo Santigliano, presenta la seconda edizione del Festival della Danza della Capitanata, in programma dal 20 al 22 novembre 2026.

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, svoltasi nel 2024, la manifestazione a cadenza biennale torna con un programma ancora più articolato, confermando la propria vocazione: offrire ai giovani danzatori un palcoscenico qualificato, favorire il confronto tra le scuole e promuovere la diffusione della cultura coreutica. Saranno 105 gli allievi e le allieve coinvolti, in rappresentanza di sette scuole di danza di Foggia, San Severo e Manfredonia, per un totale di 59 esibizioni nelle discipline della danza classica, moderna, contemporanea e hip hop, suddivise nelle categorie Junior (11-16 anni) e Senior (17-27 anni).

Uno dei punti di forza del Festival è rappresentato dalla giuria, composta da cinque protagonisti di assoluto rilievo del panorama coreutico internazionale: Ambeta Toromani, prima ballerina del Teatro Nazionale dell’Opera di Tirana; Alessandro Macario, già primo ballerino ospite del Teatro di San Carlo di Napoli; Mario Marozzi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma; Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, e Raffaele Paganini, étoile del Teatro dell’Opera di Roma. Le tre serate saranno accompagnate da Rossella Damone, che guiderà il pubblico attraverso le esibizioni e i diversi momenti della manifestazione.

«Abbiamo voluto costruire un Festival che andasse oltre la dimensione della competizione, mettendo al centro i ragazzi, il loro percorso di studio e le opportunità di crescita. La partecipazione di sette scuole e di 105 giovani danzatori testimonia la vitalità della danza nella nostra provincia. La presenza di artisti di così grande esperienza e le borse di studio messe a disposizione da alcuni dei maestri offriranno ai partecipanti occasioni preziose di confronto e perfezionamento. Il nostro desiderio è che il Festival diventi una festa della danza, capace di incoraggiare i giovani a coltivare il proprio talento e anche di avvicinare un nuovo pubblico a quest’arte», sottolinea Antonella Quarato, direttrice artistica della manifestazione.

Il Festival avrà carattere itinerante e coinvolgerà tre importanti teatri della Capitanata. Si comincia venerdì 20 novembre, alle ore 17, al Teatro Mercadante di Cerignola, con la prima serata di esibizioni. Sabato 21 novembre, in mattinata, la sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, a Foggia, ospiterà un incontro dei giovani danzatori con il maestro Mario Marozzi. Nel pomeriggio, alle ore 17, il Festival si sposterà al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia per la seconda serata.

Domenica 22 novembre, alle ore 10.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà una lezione aperta di danza classica con Antonella Albano. La stessa sera, alle ore 19.30, il teatro accoglierà la serata conclusiva, con la riproposizione delle 59 esibizioni, la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei riconoscimenti.

Accanto ai premi in denaro, questa seconda edizione riserva particolare attenzione alla formazione: sono previste borse di studio, tra cui quelle messe a disposizione dai maestri Raffaele Paganini e Mario Marozzi, che consentiranno ad alcuni giovani danzatori di accedere a percorsi di studio e perfezionamento.

La gratuità delle iscrizioni per i partecipanti e l’ingresso libero a tutte e tre le serate confermano la volontà della Fondazione di rendere il Festival un’occasione aperta e accessibile, non soltanto per chi pratica la danza, ma anche per tutta la comunità.

Più che una competizione, il Festival della Danza della Capitanata si propone così come un progetto culturale che mette in relazione talento, formazione e territorio, nella convinzione che sostenere i giovani e promuovere la bellezza dell’arte significhi investire nel futuro.