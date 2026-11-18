Monte Sant’Angelo Splash, quattro anni di attività motoria in acqua

Splash, quattro anni di attività motoria in acqua. Monte Sant’Angelo conferma il suo impegno per le persone con disabilità

SPLASH, QUATTRO ANNI DI ATTIVITÀ MOTORIA IN ACQUA. MONTE SANT’ANGELO CONFERMA IL SUO IMPEGNO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ.

Quattro anni di accoglienza, partecipazione e opportunità. Grazie al finanziamento del Comune di Monte Sant’Angelo, il progetto SPLASH, realizzato da UISP Foggia-Manfredonia APS, continua a promuovere il diritto allo sport e al benessere attraverso l’attività natatoria.

Ci sono progetti che non si limitano a realizzare un’attività sportiva, ma che, anno dopo anno, contribuiscono a cambiare il modo di intendere un ambiente accogliente. SPLASH è uno di questi.

È arrivato al suo quarto anno di attività il progetto SPLASH – In acqua, insieme, senza barriere, adatto a tutti- promosso da UISP Comitato Foggia-Manfredonia APS e sostenuto economicamente dal Comune di Monte Sant’Angelo.

Un percorso che testimonia il valore della continuità amministrativa e della capacità di investire in iniziative che producono ricadute di valore sulla comunità. Il finanziamento del Comune rappresenta una scelta importante: destinare risorse pubbliche a un’esperienza che mette al centro le persone, il loro benessere e il loro diritto a vivere pienamente le opportunità offerte dallo sport.

Le attività si svolgono presso una piscina di Manfredonia e sono rivolte a persone con disabilità, attraverso percorsi di attività motoria in acqua pensati per favorire il movimento, il benessere fisico e mentale, l’autonomia, la fiducia in sé stessi e la socializzazione.

“L'acqua restituisce al corpo la sua rinascita, la memoria del suo legame ancestrale con l'universo e la vita. La sua capacità di alleviare tensioni facilita il movimento nello spazio, le relazioni e la possibilità di mettersi in gioco, senza giudizio”. Questa è l’idea di Nancy ZORRETTI - Presidente del Comitato Uisp Foggia Manfredonia Aps - “Ogni partecipante è protagonista di un’esperienza che va oltre l’esercizio motorio: è un’occasione di crescita personale e di partecipazione attiva alla vita sociale”.

L’Assessora al Welfare Lea BASTA: «Il sostegno a SPLASH ci permette di offrire alle persone con disabilità un’opportunità concreta di attività motoria, benessere e socializzazione. Crediamo nell’importanza di sostenere progetti continuativi che rispondano ai bisogni delle persone e delle famiglie, ampliando le occasioni di partecipazione e autonomia»

L’assessore allo Sport Giovanni VERGURA: «Con SPLASH ribadiamo il valore dello sport come strumento di benessere, socializzazione e superamento delle barriere. Arrivare al quarto anno significa dare continuità a un progetto importante, perché lo sport deve essere davvero un diritto di tutti, senza distinzioni».

Quattro anni rappresentano molto più di una ricorrenza: sono la dimostrazione che quando le istituzioni credono in un progetto e scelgono di sostenerlo nel tempo, i risultati possono diventare patrimonio dell’intera comunità.

Il Comitato UISP Foggia-Manfredonia APS conferma così il proprio impegno nella promozione dello sportpertutti, mettendo a disposizione competenze, organizzazione ed esperienza professionale per costruire percorsi capaci di rispondere ai bisogni delle persone e dei territori.

SPLASH è anche un esempio concreto di collaborazione tra amministrazione pubblica e associazionismo sportivo: una sinergia nella quale le risorse pubbliche diventano opportunità, lo sport diventa strumento di welfare e si traduce in azioni concrete.

Il messaggio è semplice ma fondamentale allo stesso tempo: un ambiente accogliente non si proclama, si costruisce con scelte leali, investimenti e continuità.

Monte Sant’Angelo, con il sostegno a SPLASH, dimostra che investire nello sport significa investire nelle persone e nella qualità della vita della propria comunità.

SPLASH – L’acqua non crea ostacoli, crea possibilità!

COMITATO UISP FOGGIA MANFREDONIA APS