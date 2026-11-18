Roseto Valfortore Roseto Valfortore accende la magia del Natale

Roseto Valfortore accende la magia del Natale: il 28 novembre torna "Il mondo magico degli Elfi e delle Fiabe"

<< Musica, luminarie, mascotte, artisti di strada, mercatini e degustazioni: il borgo dei Monti Dauni si prepara ad accogliere grandi e piccini in un'atmosfera incantata. Un appuntamento ormai diventato tra i più attesi del Natale pugliese >>

La magia del Natale è pronta a illuminare nuovamente Roseto Valfortore. Sabato 28 novembre il borgo si trasformerà ancora una volta in un luogo da fiaba con l'inaugurazione de “Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”, l'iniziativa che negli ultimi anni ha saputo conquistare migliaia di visitatori, famiglie e gruppi provenienti da tutta la Puglia e non solo.

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni natalizie, capace di unire intrattenimento, tradizione, cultura e promozione del territorio, regalando ai visitatori un'esperienza immersiva tra personaggi fantastici, ambientazioni suggestive e scenografie che fanno incontrare la realtà con la fantasia. La giornata inaugurale si aprirà alle ore 17:30 con il giro bandistico del Complesso Bandistico “Città di Roseto”, che accompagnerà il pubblico nelle atmosfere di festa. Alle ore 18:15, in piazza Bartolomeo, si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie, uno dei momenti più attesi, che segnerà ufficialmente l'inizio delle festività natalizie a Roseto Valfortore. A seguire, prenderà vita un festoso corteo con le mascotte e gli elfi del “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe”, accompagnati dagli artisti di strada e dalla banda cittadina. Un'esplosione di musica, colori e allegria che attraverserà il borgo, coinvolgendo grandi e piccoli. La prima tappa del corteo sarà il Presepe allestito presso la Fontana Vecchia, luogo della memoria del borgo, dove la pietra è protagonista. Subito dopo, il percorso proseguirà verso il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe, dove i visitatori potranno immergersi pienamente nell'atmosfera incantata e vivere da vicino la magia di questo straordinario allestimento. Non mancheranno le occasioni per scoprire e assaporare le eccellenze del territorio: a Largo Donatelli saranno allestiti mercatini di prodotti tipici e spazi dedicati alle degustazioni, per valorizzare i sapori e le tradizioni locali. Per alcune settimane, Roseto Valfortore sarà dunque un luogo speciale, dove le fiabe prendono vita, gli elfi diventano protagonisti e il Natale si trasforma in un'esperienza da condividere. L'appuntamento è per sabato 28 novembre: le luci stanno per accendersi, gli elfi sono pronti e la magia sta per cominciare. Roseto Valfortore vi aspetta!



