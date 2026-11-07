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Foggia Film Festival, presentazione della XVI edizione e della Mostra di manifesti cinematografici dedicata a Claudia Cardinale

È in programma giovedì 12 novembre alle ore 11.00, nella Sala Multimediale della Galleria di Palazzo Dogana, in piazza XX Settembre a Foggia, la Conferenza stampa di presentazione della XVI edizione del Foggia Film Festival e della Mostra di manifesti cinematografici dedicata a Claudia Cardinale.

All’incontro con gli organi di informazione interverranno il direttore del festival Pino Bruno, la direttrice della Biblioteca “La Magna Capitana” Gabriella Berardi; l’assessora alla cultura del Comune di Foggia Alice Amatore e il presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Filippo Santigliano.

Alle ore 12.00, presso la Galleria di Palazzo Dogana, è in programma l’inaugurazione della Mostra di manifesti cinematografici dedicata a Claudia Cardinale, a cura de Biblioteca “La Magna Capitana”.

In esposizione manifesti e locandine dei film interpretati dall’attrice, ma anche foto e immagini e una ricca collezione di opere che sono entrate a fare parte della storia del cinema italiano e internazionale. La Mostra sarà visitabile dal 12 novembre al 30 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì: ore 9-13 e ore 15-19.

Il claim di questa edizione è Schermi ribelli, dedicato ai ribelli creativi, perlopiù indipendenti, che attraverso il linguaggio filmico spesso portano innovazione, idee originali e soluzioni fuori dagli schemi. Nel solco delle precedenti edizioni, le proiezioni saranno occasione di incontro e di confronto su tematiche come la salvaguardia dell’ambiente, la parità di genere, l’accoglienza, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza, il contrasto ai fenomeni come le mafie, l’omofobia, il bullismo e la violenza di genere.

Il Foggia Film Festival è promosso e organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di cinematografia “La Bottega dell’Attore – Teatro Studio Dauno Aps”, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”.