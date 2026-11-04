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SILVIA MEZZANOTTE A FOGGIA CON “LE MIE REGINE”

PER GLI AMICI DELLA MUSICA



Martedì 10 al “Giordano” la storica voce dei Matia Bazar protagonista di un viaggio

tra le grandi interpreti italiane e internazionali, da Mina a Liza Minnelli

Le grandi voci femminili della musica italiana e internazionale rivivono nell’interpretazione di Silvia Mezzanotte, protagonista di Le Mie Regine, il concerto in programma martedì 10 novembre al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, nell’ambito della 56ª Stagione concertistica degli Amici della Musica, con la direzione artistica di Agostino Ruscillo.

Amatissima dal pubblico e per oltre dieci anni voce dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte porta in scena uno spettacolo che attraversa generi, epoche e sensibilità musicali, rendendo omaggio alle interpreti che hanno segnato la storia della canzone. Da Mina a Mia Martini, da Vanoni a Adele, da Noa a Marilyn Monroe, passando per le grandi voci americane di Liza Minnelli e Gloria Gaynor, brani celebri, legati alla memoria collettiva, si rinnovano attraverso arrangiamenti originali che ne restituiscono tutta la forza espressiva.

Le Mie Regine è anche un racconto autobiografico, nel quale la musica diventa strumento di consapevolezza e riscatto, proprio attraverso l’ascolto delle grandi voci femminili, come racconta Silvia Mezzanotte, grazie a un legame profondo con le artiste che l’hanno ispirata e che oggi ritrova sul palcoscenico.

Non manca un riferimento al percorso condiviso con i Matia Bazar, esperienza fondamentale nella carriera della cantante, che trova spazio in un omaggio al repertorio del gruppo e alle canzoni che hanno accompagnato una stagione significativa della musica italiana.

Ad accompagnare Silvia Mezzanotte saranno Pino De Fazio al pianoforte, Luca Cantelli al basso e Lele Veronesi alla batteria, musicisti che contribuiscono a costruire l’identità sonora dello spettacolo, tra raffinatezza interpretativa ed energia ritmica.

L’appuntamento si inserisce nel cartellone della 56ª Stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, a valere sul Fondo di rotazione POC 2021-2027, del Comune di Foggia e della Fondazione Musicalia.

L’appuntamento è per martedì 10 novembre al Teatro “Umberto Giordano”. Porta ore 20.00, inizio concerto ore 20.30. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket, online e nei punti vendita, e il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 19, anche presso il botteghino del Teatro Giordano.