Minacce al procuratore Roberto Rossi, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
Minacce al procuratore Roberto Rossi, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
Il presidente Gianluca Ursitti: «Le intimidazioni non fermeranno il lavoro di chi è impegnato quotidianamente nella difesa della legalità e dello Stato di diritto»
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, attraverso il presidente Gianluca Ursitti, esprime la più ferma condanna per le gravi e volgari minacce di morte rivolte al procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e manifesta al magistrato piena solidarietà e vicinanza istituzionale.
«Le intimidazioni rivolte a chi esercita le proprie funzioni al servizio della giustizia – dichiara il presidente Ursitti – rappresentano un attacco non soltanto alla persona destinataria delle minacce, ma ai principi fondamentali dello Stato di diritto e all’autonomia della magistratura. Nessuna forma di intimidazione può trovare spazio in una società democratica, né può condizionare l’attività di chi, con responsabilità e rigore, opera quotidianamente per affermare la legalità».
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia ribadisce che il contrasto alla criminalità e la tutela delle istituzioni richiedono unità, fermezza e rispetto delle diverse funzioni svolte da tutti gli operatori della giustizia.
«Al procuratore Roberto Rossi – conclude Ursitti – rivolgiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, con l’auspicio che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e individuino i responsabili. La risposta alle minacce deve essere quella delle istituzioni, della legalità e della coesione civile».
Foggia, 05/11/2026