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Minacce al procuratore Roberto Rossi, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia

Il presidente Gianluca Ursitti: «Le intimidazioni non fermeranno il lavoro di chi è impegnato quotidianamente nella difesa della legalità e dello Stato di diritto»

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, attraverso il presidente Gianluca Ursitti, esprime la più ferma condanna per le gravi e volgari minacce di morte rivolte al procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e manifesta al magistrato piena solidarietà e vicinanza istituzionale.

«Le intimidazioni rivolte a chi esercita le proprie funzioni al servizio della giustizia – dichiara il presidente Ursitti – rappresentano un attacco non soltanto alla persona destinataria delle minacce, ma ai principi fondamentali dello Stato di diritto e all’autonomia della magistratura. Nessuna forma di intimidazione può trovare spazio in una società democratica, né può condizionare l’attività di chi, con responsabilità e rigore, opera quotidianamente per affermare la legalità».

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia ribadisce che il contrasto alla criminalità e la tutela delle istituzioni richiedono unità, fermezza e rispetto delle diverse funzioni svolte da tutti gli operatori della giustizia.

«Al procuratore Roberto Rossi – conclude Ursitti – rivolgiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, con l’auspicio che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e individuino i responsabili. La risposta alle minacce deve essere quella delle istituzioni, della legalità e della coesione civile».

Foggia, 05/11/2026