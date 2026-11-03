Sopralluogo del Presidente della Regione Puglia al Policlinico di Foggia per l’attivazione delle nuove 6 sale operatorie

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Attivate le 6 sale operatorie del nuovo blocco operatorio del Dipartimento di Emergenza Urgenza Eseguiti i primi interventi di Chirurgia Vascolare e di Cardiochirurgia

Sopralluogo del Presidente della Regione Puglia al Policlinico di Foggia

Oggi martedì 3 novembre 2026 è iniziata l’attività operatoria delle 6 nuove Sale del Dipartimento di Emergenza Urgenza – DEU – con i primi interventi chirurgici di Chirurgia Vascolare e di Cardiochirugia. Presente questa mattina per un sopralluogo il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Con atto dirigenziale n. 97 del 30 ottobre 2026 della Regione Puglia è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio presso il reparto operatorio, ubicato al sesto piano del plesso DEU del Policlinico Foggia, della Sala Ibrida Multi Specialistica e all’esercizio per trasferimento delle Sale operatorie a prevalente utilizzo della Neurochirurgia, Chirurgia Toracica, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare nonché della Sala Angiografica di Radiologia Interventistica e Neuroradiologia Interventistica.

Dopo i primi interventi chirurgici di Chirurgia Vascolare nella Sala 3 e di Cardiochirurgia nella Sala 4 eseguiti oggi martedì 3 novembre, l’attività operatoria proseguirà con i primi interventi nella Sala Ibrida in data mercoledì 4 novembre, della Chirurgia Toracica giovedì 5 novembre, con il primo intervento programmato per la Neurochirurgia nella Sala 1 il giorno martedì 10 novembre e con l’attivazione delle procedure di Angiografia nella Sala 6 il giorno mercoledì 18 novembre.

Si liberano così slot delle altre 12 sale operatorie in uso presso il Policlinico di Foggia, dove adesso potranno essere eseguiti altri interventi di Chirurgia Generale, di Ortopedia e di altre specialità, in modo da ridurre così le liste di attesa e la mobilità passiva.

La realizzazione e il completamento tecnologico del blocco delle sale operatorie del D.E.U. – Dipartimento di Emergenza e Urgenza – costituiscono il risultato di un programma integrato e sinergico di investimenti pubblici. In particolare, l’intervento è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per un importo relativo ai lavori pari a 10.000.000,00 di euro, quale investimento strutturale prioritario. A tale dotazione si raccordano, in piena complementarietà operativa e funzionale, gli interventi del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a valere sull’Asse / Priorità VIII “Welfare e Salute”, Azione 8.4 (“Rinnovo e potenziamento delle strutture ospedaliere e sviluppo della telemedicina”), finalizzati all’acquisizione per circa 8,5 milioni di euro delle dotazioni strumentali avanzate per le sale operatorie specialistiche, la neurochirurgia e l’area intensiva/ECMO. Il quadro degli investimenti è completato dal concorso delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente 2 (“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”), finanziato dall’Unione europea nel quadro del programma NextGenerationEU, mediante il quale è stata disposta la fornitura e l’installazione di due angiografi digitali ad alta tecnologia dedicati alle attività interventistiche ed emergenziali ad elevata complessità.

L’impianto organizzativo ha tenuto conto della normativa vigente in materia di requisiti autorizzativi e strutturali dei reparti operatori, volta a garantire la presenza di spazi funzionali, omogenei e sicuri. In linea con i più recenti standard normativi, le sale operatorie sono autorizzate a carattere multidisciplinare e, pertanto, potenzialmente interscambiabili tra le diverse specialità chirurgiche.

“Sono operative le nuove sei sale operatorie al Policlinico di Foggia a servizio della Capitanata e di tutta la Puglia – ha dichiarato il Presidente della Regione Antonio Decaro. Si tratta di uno dei poli operatori di eccellenza della nostra regione che punta così a migliorare la nostra offerta sanitaria e a valorizzare le straordinarie competenze di medici e operatori sanitari che abbiamo qui in Puglia. Ora il Policlinico di Foggia potrà riorganizzare la disponibilità delle altre sale operatorie che saranno dedicate al recupero di quegli interventi, come ad esempio l’ortopedia, su cui stiamo lavorando per ridurre la mobilità passiva verso le altre regioni e le liste d’attesa”.

Il Policlinico di Foggia si conferma una realtà in continua evoluzione, sempre più all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e organizzativo, per migliorare i percorsi di cura, ampliare le opportunità terapeutiche e offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini.

“L’attivazione delle nuove sale operatorie all’avanguardia rappresenta un concreto passo in avanti nel percorso di crescita del Policlinico di Foggia, che mette a disposizione della collettività ambienti chirurgici moderni, dotati delle più avanzate tecnologie e progettati per rispondere ai più elevati standard di sicurezza, efficienza e qualità delle cure – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Yanko Tedeschi. Nei quattro mesi successivi all’insediamento della Direzione Strategica aziendale, si è lavorato per completare l’intervento,, l’impianto di sterilizzazione, l’acquisizione di arredi e delle altre attrezzature, e per la procedura di autorizzazione all’esercizio. Questo importante risultato consentirà ai professionisti del Policlinico di operare nelle migliori condizioni, valorizzando competenze, professionalità e capacità di innovazione. Nel dare atto a chi mi ha preceduto di quanto realizzato nell’ultimo biennio, sento di dover rivolgere un sincero ringraziamento alla tecnostruttura e agli operatori sanitari che con impegno e dedizione hanno consentito il raggiungimento di questo atteso traguardo. Continueremo ad operare per rendere la nostra struttura sempre più vicina alle esigenze della collettività e poter garantire un servizio sanitario pubblico di qualità, al passo con le migliori esperienze nazionali” – ha concluso il Direttore Generale Yanko Tedeschi.