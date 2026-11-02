Casarano-Foggia, pari in extremis: Luciani salva i rossoneri in pieno recupero

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Si chiude con un pareggio il posticipo della dodicesima giornata del girone C di Serie C tra Casarano e Foggia. Allo stadio “Giuseppe Capozza” le due squadre si dividono un punto al termine di una gara intensa, decisa soltanto nelle battute conclusive del match. I padroni di casa erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale pur giocando in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa.

L’avvio di gara vede la formazione di Auteri più propositiva nelle manovre offensive. Al 22′ i rossoneri devono registrare l’uscita forzata del difensore Parisy per infortunio, sostituito da Del Sole, ma tre minuti più tardi trovano la via del gol: al 25′ è Mario Ravasio a sbloccare l’incontro con una conclusione ravvicinata che supera Farroni. Il Casarano fatica a riorganizzarsi ma ha il merito di restare in partita e di colpire prima dell’intervallo. Al 46′, in pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio piazzato, il difensore Mario Mercadante trova il tempo giusto per il colpo di testa che vale l’1-1.

La ripresa si apre con un episodio chiave al 53′: un intervento falloso di Stefano Negro viene punito con il cartellino rosso diretto dopo il richiamo del VAR all’arbitro. Con un uomo in meno, Luciano Zauri ridisegna la squadra per coprire gli spazi, mentre Auteri inserisce forze fresche a centrocampo e in attacco per sfruttare la superiorità numerica.

Nonostante il prolungato possesso palla del Foggia, è il Casarano a trovare il raddoppio all’84’: un inserimento centrale di Pietro Ciotti prende la retroguardia ospite in controtempo e fissa il punteggio sul 2-1. Nei minuti finali il Foggia si riversa in avanti e al 94′, in pieno forcing, il neoentrato Pierluca Luciani risolve una mischia in area staccando di testa e siglando il definitivo 2-2 che chiude il confronto.

TABELLINO CASARANO-FOGGIA 2-2

CASARANO (3-4-3): Farroni; Negro, Matino, Mercadante; Ciotti, Maiello, Logoluso, Versienti; Chiricò, Grandolfo, Cuzzarella. All. Zauri.

FOGGIA (3-4-3): Saro; Azarovs, Parisy (22′ pt Del Sole), Seck; Todisco, Zuccon, Haoudi, Smeraldi; Touré (st Petito), Ravasio (st Luciani), Oviszach (st Merdji). All. Auteri.

MARCATORI: 25′ pt Ravasio (F), 46′ pt Mercadante (C); 39′ st Ciotti (C), 49′ st Luciani (F).

NOTE: Espulso al 53′ Negro (C) per gioco falloso dopo on-field review (VAR). Ammoniti: Chiricò (C), Smeraldi (F), Logoluso (C). Recupero: 2′ pt, 5′ st.