A Celenza sabato c’è ”convento divino” una notte di gusto e musica

A celenza sabato c’è ”convento divino” una notte di gusto e musicaDai vini del territorio ai sapori della cucina celenzana, torna l’evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco con il patro...

A celenza sabato c’è ”convento divino” una notte di gusto e musica

Dai vini del territorio ai sapori della cucina celenzana, torna l’evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco con il patrocinio del Comune di Celenza Valfortore, dedicato al vino, ai prodotti e alla cucina del territorio. Un percorso di degustazioni con musica fino a notte.

Sabato, 7 novembre, lo splendido chiostro dell’ex Convento di San Nicola, nel cuore di uno dei centri storici più belli dei Monti Dauni, ospiterà la quinta edizione di Convento Divino, l’evento dedicato alla cucina locale, alla musica dal vivo e al buon vino del territorio.

Il programma si apre alle 19.00 con la masterclass della sommelier Grazia Iamele, dedicata alle differenze tra Metodo Classico e Metodo Martinotti. Dalle 19.30 Aperitivo con sax, accompagnato dalla musica di Gianni Di Iorio e da una dimostrazione del casaro con degustazione dei prodotti appena lavorati.

A seguire, la cena con i piatti tipici della cucina celenzana e i vini delle cantine Tenute Antonio Di Iorio e Casa Primis. La serata proseguirà con musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte.

La prevendita, disponibile fino a giovedì, prevede un costo di 20 euro per il menu completo; il prezzo sul posto sarà di 22 euro. È prevista anche una formula da 5 euro, che comprende l’ingresso al convento e un calice di vino, con la possibilità di acquistare cibo sul posto.

Per chi desidera fermarsi a Celenza Valfortore anche per la notte, è possibile prenotare in una delle due strutture ricettive: B&B da Celeste – Palazzo D’Addario e il B&B comunale Dimora Manzoni.

Per informazioni e prevendite è possibile contattare Antonio al 320 9721853; Mario al 320 9629389.