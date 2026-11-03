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Fucacoste più forti del maltempo, in migliaia a Orsara il 1° novembre

Nonostante le incerte condizioni meteo, sono arrivati visitatori da tutto il Sud e da ogni parte d’Italia

200 persone impegnate in sicurezza, logistica, laboratori, infopoint, parcheggi, allestimenti, igiene

La ricorrenza raccontata anche in Brasile e Ungheria e da oltre 100 testate giornalistiche

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Nonostante le incerte condizioni meteo, Fucacoste e cocce priatorje anche quest’anno ha portato migliaia di persone a visitare Orsara di Puglia il 1° novembreper la ricorrenza con falò e zucche dedicata al ricordo dei defunti. Stracolme le piazze illuminate dai fuochi, le vie delle zucche intagliate, sold out le strutture ricettive e ristorative, lavoro a pieno ritmo per i punti ristoro allestiti in ogni punto del borgo. Altissima anche l’attenzione dei mass media nazionali, locali e regionali su una ricorrenza densa di significati, con oltre 100 articoli, servizi televisivi e radiofonici, alcuni dei quali ad opera di testate internazionali come il sito d’informazione ungherese jatektenger.hu e Jornal Italia, portale di notizie in lingua portoghese dedicato alla comunità italiana in Brasile e, più in generale, agli amanti della cultura italiana. Di rilievo rilievo l’ormai tradizionale servizio televisivo andato in onda sul TG1 Rai delle 13:30 proprio il 1° novembre, come accade ormai da anni. “Anche quest’anno”, spiega Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, “con un impegno davvero straordinario, la Comunità Orsarese è riuscita a gestire al meglio un evento grandissimo per partecipazione, arrivi e presenze. Il primo ringraziamento, dunque, va proprio agli orsaresi”. Soddisfazione è stata espressa anche da Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo: “Sono arrivati visitatori da tutto il Sud e da ogni parte d’Italia. I Fucacoste ci permettono di raccontare e promuovere mille aspetti del nostro patrimonio materiale e immateriale”.

I RINGRAZIAMENTI. La gestione di sicurezza, logistica e ordine pubblico ha garantito, anche quest’anno, un sereno svolgimento di tutte le iniziative. Un lavoro enorme in cui si sono impegnate complessivamente quasi 200 persone: 16 Carabinieri della locale stazione di Orsara e della Compagnia Carabinieri di Foggia tutti al comando del maresciallo Federico Maione; 10 unità di Polizia Locale (4 di Foggia, 4 di Ariano Irpino, 2 di Orsara); 26 steward e 35 addetti alle aree parcheggio coordinati dall’associazione O.d.V. I Pompieri – Volontariato di Protezione Civile “Gramazio”. A cui si aggiungono, coordinati da ANVVFC di Orsara: 8 unità delle due ambulanze medicalizzate; 6 infermieri-soccorritori; 12 unità di safety tra NITA e ANVVFC. L’associazione di protezione civile ERA di Orsara ha coordinato il lavoro di 11 operatori antincendio (associazioni Marconi e ANFI); 12 operatori per la sicurezza; 4 operatori AEOP safety; 6 volontari. Importante, inoltre, l’aiuto del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Foggia. Per la logistica, fondamentale la Cooperativa San Michele; per la pubblica illuminazione la Ditta Ungaro; igiene e pulizia ad opera della Conseco; bagni chimici forniti e gestiti da La Puglia Recupero. Un contributo fondamentale al nuovo successo dei Fucacoste lo hanno dato le bravissime operatrici dell’InfoPoint, volontarie e volontari dei laboratori delle zucche, le guide turistiche, la Pro Loco, Holladura, i volontari Avis, la Parrocchia, Daniela e Michele Labruzzo, Michele Zullo e Lucia Pignatiello, Patrizio De Michele della Residenza Artistica “Fuoco”. Grande l’impegno profuso da dipendenti e dirigenti del Comune, Polizia Municipale, consiglieri comunali, assessori e delegati comunali. Senza dimenticare il contributo fondamentale dei Vigili del Fuoco. Sono davvero moltissimi i cittadini che hanno lavorato instancabilmente per preparare ogni cosa. Una menzione meritano tutti i gestori e titolari delle attività economiche e di servizio, così come i privati cittadini che hanno messo a disposizione diverse aree per l’allestimento di zone aggiuntive per i parcheggi.