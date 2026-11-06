Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani

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La Virtus Sammarco, militante della Prima Categoria foggiana, attualmente concorre anche al titolo di Coppa (ultimo incontro di Coppa terminato con una vittoria casalinga contro la Gioventù calcio San Severo 4-1). La vecchia fiamma, il centrocampista Luigi Cristofaro (1995) ed il portiere Antonio Villani (2004), hanno raccontato la loro differente esperienza.

Luigi Cristofaro: “Ho firmato un mese fa, sono tornato dopo un anno di stop, la Virtus mi ha ridato fiducia e già l’anno scorso sono stato contattato, ora mi hanno convinto. In queste categorie si fanno tanti sacrifici, si toglie del tempo da trascorrere con la propria famiglia e dai propri impegni, però credo che qui diverse soddisfazioni. Sono il più grande del gruppo ed è anche la prima volta che ciò accade, credo che con i più piccoli si instaurerà un bellissimo rapporto”.

Antonio Villani: ”Personalmente ho un approccio filosofico con il campo, forse mi aiutano i miei studi in psicologia. Ad esempio, quest’anno, data l’imponente presenza di Ardian (Hila, primo portiere, ex ASD San Marco), gioco molto meno ma questa situazione la vivo benissimo ed anzi, cerco di apprendere il più possibile dal mio compagno, essendo più grande ed avendo giocato in altre categorie. Qui mi diverto, ci gioco da quando è stata fondata e spero che questa avventura possa durare a lungo”.