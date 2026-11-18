San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo celebra Francesco Guccini

Sabato 21 novembre Con “Osteria Guccini, fra la via Emilia e il West” il Provo.Cult C.Lab omaggia il cantautore bolognese

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Non andare, vai

Non restare, stai

Non parlare, parlami di te

Erano in migliaia il 1° novembre in Piazza Maggiore a Bologna a rendere omaggio al “Maestrone”, al “Guccio”, al “Professore”.

In migliaia hanno cantato per un amico in uno spirito fatto di condivisione, di osterie, di storie vissute, di ironia e amore per le proprie radici.

Lo stesso promette di fare la serata di sabato 21 novembre a San Giovanni Rotondo dove l’associazione Provo.Cult renderà omaggio - con Osteria Guccini, fra la via Emilia e il West – all’immensa eredità musicale lasciata da uno dei più grandi cantautori di sempre: Francesco Guccini.

L’evento, a cura del team di Provo.Cult e Christian Palladino, nasce con l’intento di ricreare quell’atmosfera intima, conviviale e profondamente autentica che ha caratterizzato la poetica del cantautore bolognese.

Quella di sabato 21 novembre non sarà una semplice serata tributo, ma un abbraccio collettivo privo di confini, proprio come la musica deve essere: nessun palco principale, nessun biglietto, nessuna distanza tra musicisti e pubblico. L’appuntamento è una chiamata per chiunque voglia partecipare, imbracciare una chitarra, sedere ad un pianoforte o soltanto regalare la propria voce per far rivivere brani che hanno segnato intere generazioni, da La locomotiva a Auschwitz, da Incontro a Canzone per un’amica.

Momenti musicali che saranno resi ancora più suggestivi da reading recitati scelti appositamente per la serata e che accompagneranno il pubblico in quell’universo gucciniano, fatto di storia, impegno civile, umanità e disincanto. Nel corso dell’evento si alterneranno artisti del territorio tra cui Christian Palladino, Nicola Fini, Francesco Centra e altri nomi che verranno svelati nei prossimi giorni sui canali social dell’associazione –ma il cuore della serata resterà in ogni caso la partecipazione libera e spontanea di chiunque.

Per onorare in modo ancora più intenso lo spirito autentico delle vecchie osterie bolognesi non mancheranno castagne e vino per tutti, così da rievocare quella condivisone e quel tempo lento che lo stesso Guccini più volte decantava.

Con Osteria Guccini, fra la via Emilia e il West il Provo.Cult rinnova così la sua presenza sul territorio come luogo di incontro e di cultura in una serata che, attraverso la forza della musica e della parola, parla ad un pubblico un po’ nostalgico e un po’ speranzoso che, per una sera, metterà da parte le “inutili canzoni di oggi” e si ritroverà in un’immaginaria e affollata via Paolo Fabbri, 43.

INFO SERATA:

Provo.Cult C.Lab

Via Cocle, 28/32

San Giovanni Rotondo FG

Ingresso libero riservato ai soci



