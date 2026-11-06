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Obbligo per i commercianti di fornire informazioni sulla garanzia dei beni di consumo

Confesercenti provinciale di Foggia informa i commercianti di beni di consumo, sia a posto fisso che ambulanti, nonché i pubblici esercizi, che sono obbligati ad esporre l’avviso che riguarda la garanzia legale minima di due anni per i beni venduti.

Il cartello da affiggere, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy, potrà essere ritirato presso le sedi di Confesercenti di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo o presso i delegati dell’Associazione del proprio Comune. Si precisa che, in caso di mancata esposizione del cartello in questione, i commercianti e/o i titolari di pubblici esercizi potranno incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila tenuto conto della gravità, della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali del trasgressore.

Presso i nostri uffici potranno essere ritirati i cartelli a norma di quanto stabilito dal Ministero. Il presidente di Confesercenti Foggia, Gennaro Casillo, ha incaricato il direttore di organizzare apposite riunioni per informare e dare assistenza ai commercianti interessati in merito alla norma in questione.