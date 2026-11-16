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Foggia Calcio, stasera l’incontro con Auteri: le sensazioni
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Foggia Calcio, stasera l’incontro con Auteri: le sensazioni
Previsto questa sera a Foggia l’incontro tra il mister dei satanelli Gaetano Auteri ed i due numeri uno del sodalizio rossonero, Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo.
L’incontro doveva svolgersi nella giornata di domenica, ma un impegno dell’allenatore ha fatto slittare l’appuntamento ad oggi.
La sensazione è che il rapporto proseguirà, ma la società darà un ultimatum al tecnico dopo l’ultimo ko nel derby contro il Bari.