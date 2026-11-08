Antonino presenta “Christmas” il concerto di Natale: tra le tappe c’è anche Manfredonia
“CHRISTMAS” Il Concerto di Natale Tour 2026
Torna puntuale il mio Tour invernale con le canzoni amate da tutte le generazioni tra LIVE più intimi e Teatri con orchestra, i grandi classici internazionali e i brani Natalizi più amati da “O Holy Night” a “Christmas please baby come home”.
“Christmas” sarà un Live prezioso ed emozionante e io non vedo l’ora di condividerlo con voi”
Ascolta “Christmas” su tutte le piattaforme digitali ( Link in bio e nelle stories)
“Christmas” Il Concerto di Natale
Dove ci vediamo?
05 Dic ~ Pesaro (Pu)
Ore 21:00 ~ Piazza del Popolo
GUEST
08 Dic ~ Anzano di Puglia
Ore 21:00 ~ Piazza Municipio
12 Dic ~ Ortanova
Ore 22:00 ~ Piazza Pietro Nenni
20 Dic ~ Manfredonia
Ore 21:00 ~ Teatro Lucio Dalla
Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud
Biglietti e info nelle Stories
22 Dic ~ Foggia
Ore 21:00 ~ Teatro Giordano
Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud
Biglietti e info nelle Stories
23 Dic ~ Chieti
Ore 17:00 ~Teatro Marruccino
23 Dic ~ Tortoreto
Ore 21:00 ~ Chiesa Santa Maria Assunta
Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud
26 Dic ~ Vico del Gargano
Ore 20:30 ~ Auditorium “Raffaele Ianzetta”