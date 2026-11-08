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Antonino presenta “Christmas” il concerto di Natale: tra le tappe c’è anche Manfredonia

Redazione8 Novembre 2026
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“CHRISTMAS” Il Concerto di Natale✨ Tour 2026 🎄

Torna puntuale il mio Tour invernale con le canzoni amate da tutte le generazioni tra LIVE più intimi e Teatri con orchestra, i grandi classici internazionali e i brani Natalizi più amati da “O Holy Night” a “Christmas please baby come home”.

“Christmas” sarà un Live prezioso ed emozionante e io non vedo l’ora di condividerlo con voi”

🎧 Ascolta “Christmas” su tutte le piattaforme digitali ( Link in bio e nelle stories)

✨“Christmas” Il Concerto di Natale ✨

🎄Dove ci vediamo? ✨👋🏻⬇️

⚜️05 Dic ~ Pesaro (Pu)

📍Ore 21:00 ~ Piazza del Popolo

✨GUEST

⚜️08 Dic ~ Anzano di Puglia

📍Ore 21:00 ~ Piazza Municipio

⚜️12 Dic ~ Ortanova

📍Ore 22:00 ~ Piazza Pietro Nenni

⚜️20 Dic ~ Manfredonia

📍Ore 21:00 ~ Teatro Lucio Dalla

🎻 Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud

🎫 Biglietti e info nelle Stories

⚜️22 Dic ~ Foggia

📍Ore 21:00 ~ Teatro Giordano

🎻 Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud

🎫 Biglietti e info nelle Stories

⚜️23 Dic ~ Chieti

📍Ore 17:00 ~Teatro Marruccino

⚜️23 Dic ~ Tortoreto

📍Ore 21:00 ~ Chiesa Santa Maria Assunta

🎻 Con Orchestra Territoriale Suoni del Sud

⚜️26 Dic ~ Vico del Gargano

📍Ore 20:30 ~ Auditorium “Raffaele Ianzetta”

Redazione8 Novembre 2026