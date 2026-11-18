Sciopero generale Sciopero del 20 novembre, nota di Ferrovie del Gargano

Si porta a conoscenza della Clientela che, la Segreteria nazionale della Organizzazione Sindacale FILT-CGIL ha proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per il giorno 20 novembre 2026.

Si porta a conoscenza della Clientela che, la Segreteria nazionale della Organizzazione Sindacale FILT-CGIL ha proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per il giorno 20 novembre 2026.

Lo sciopero è indetto per le seguenti motivazioni:

- “Riteniamo inaccettabile la condizione sociale nella quale le lavoratrici e i lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti, le donne, i giovani, si trovano ad affrontare l’ennesima emergenza dovuta al peso dell’inflazione sul costo della vita. Il carovita che deriva dall’aumento dei prezzi energetici non ha avuto alcuna risposta efficace dalle politiche del Governo…"

- "Riteniamo inoltre improcastinabile una risposta alle nuove generazioni sia sul fronte del diritto allo studio che del contrasto alla precarietà del lavoro.”

Tale astensione, ove non revocata, potrà comportare ritardi o soppressioni dei servizi automobilistici nelle seguenti fasce orarie:

• SERVIZI AUTOMOBILISTICI (GARGANO NORD) DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00.

• SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI E PROVINCIALI DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:29, DALLE ORE 8:31 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00.

• SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI DEI COMUNI DI SAN SEVERO E MANFREDONIA DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00.

Si comunica, inoltre, che, per l’anno 2025, agli scioperi indetti dalla stessa organizzazione, ha aderito media-mente il 3,61% del personale.

Tuttavia, è da tener presente che:

• lo sciopero costituisce un diritto individuale costituzionalmente garantito, seppure ad esercizio collettivo, e che non vi è obbligo per il lavoratore di dichiarare preventivamente la propria astensione dal lavoro;

• il lavoratore può aderire a qualsiasi protesta pur non essendo iscritto alla organizzazione sindacale che ha proclamato o ha aderito allo sciopero.