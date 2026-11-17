Mattinata Mattinata, il sindaco Bisceglia al tavolo con AQP

Prosegue il percorso virtuoso tra il comune garganico e Acquedotto Pugliese

Questa mattina, il sindaco Michele Bisceglia ha presenziato, presso la sede di Autorità Idrica Pugliese, al tavolo tecnico programmatico compartecipato da Acquedotto Pugliese per dar corso alle fasi di progettazione e realizzazione della infrastrutturazione fognaria di completamento dei pettini perpendicolari alla Strada della Difesa. Si è inoltre condiviso l'iter tecnico procedurale da avviare per la fornitura dell'acqua potabile nella Baia di Mattinatella.

Prosegue il percorso virtuoso di collaborazione tra il nostro Comune con AIP e AQP che ha restituito a Mattinata in questi anni, storici risultati infrastrutturali oltre a numerosi interventi di miglioramento e completamento dei servizi idrici e fognari.

L'Amministrazione comunale ringrazia per la consueta e tempestiva collaborazione l'Autorità idrica pugliese nella persona del Direttore ing. Cosimo Ingrosso e naturalmente Acquedotto Pugliese Spa rappresentato dal Responsabile della Struttura Territoriale Operativa, avv. Nicola d'Ascoli.