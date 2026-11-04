Polizia di Stato, individuato cittadino straniero irregolare. Disposto il trattenimento presso il Cpr

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POLIZIA DI STATO: INDIVIDUATO A FOGGIA CITTADINO STRANIERO IRREGOLARE, DISPOSTO IL TRATTENIMENTO PRESSO IL CPR

La Polizia di Stato ha individuato, nel territorio di Foggia, un cittadino straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, già noto alle Forze di polizia e destinatario di una segnalazione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione relativa alla sua pericolosità sociale, con indicazione della necessità di procedere all’espulsione.

L’intervento è stato effettuato da personale della 5ª Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, nell’ambito dei servizi di iniziativa finalizzati al rintraccio e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

In particolare, gli operatori, mentre transitavano nei pressi di piazzale Vittorio Veneto, dove si trova la locale stazione ferroviaria, notavano un uomo il cui comportamento destava sospetti. Alla vista dei poliziotti, infatti, il soggetto manifestava insofferenza e agitazione, tentando di allontanarsi rapidamente, ma gli agenti riuscivano tuttavia a raggiungerlo e a sottoporlo a controllo.

Sprovvisto di documenti identificativi, l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito mediante rilievi foto-segnaletici e dattiloscopici.

Dalle successive verifiche nelle banche dati delle Forze di polizia emergevano a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia. In particolare, il 26 febbraio 2022 l’uomo era stato arrestato da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio e offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose. In quella circostanza, secondo quanto ricostruito, l’uomo, armato di una tanica contenente liquido infiammabile, aveva appiccato il fuoco al portone della chiesa di San Domenico.

Gli ulteriori accertamenti confermavano, inoltre, la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale.

Alla luce degli elementi emersi, il Questore di Foggia disponeva il trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio (PZ), al fine di consentire l’espletamento delle procedure previste per il rimpatrio.