Politica Forza Italia consolida la sua presenza sul Gargano

Forza Italia consolida la sua presenza sul Gargano. Le parole di Dell'Erba

FORZA ITALIA CONSOLIDA LA SUA PRESENZA SUL GARGANO

Forza Italia continua la sua fase di organizzazione e crescita in provincia di Foggia. Nelle ultime ore ha aderito al partito la vice sindaca del Comune di Poggio Imperiale Cristina Piteo, rafforzando la presenza di Forza Italia nell'amministrazione Comunale del centro garganico.

Altra novità è la nomina dell'arch. Adelmo Marrocchella a segretario cittadino di Forza Italia a San Nicandro Garganico."Stiamo registrando un particolare entusiasmo verso il partito, che rappresenta da sempre la casa dei moderati" sottolinea il segretario provinciale di Forza Italia Paolo Dell'Erba. "Cerchiamo di lavorare in silenzio e in punta di piedi consapevoli di avere una visione diversa rispetto a chi fa del populismo l'elemento attrattivo.

Noi agiamo mettendo in pratica i principi fondanti di Forza Italia, con rispetto e lealtà. Dobbiamo fare leva su una miscela positiva fatta di giovani, donne e uomini di esperienza. Faccio gli auguri a Cristina Piteo e Adelmo Marrocchella, sono sicuro che sapranno dare al partito un valore aggiunto importante", conclude Dell'Erba.



