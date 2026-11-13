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A San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico due giornate dedicate alla pastorizia

2026 – ANNO INTERNAZIONALE DEI PASCOLI E DEI PASTORI

Il 21 e 22 novembre, San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico ospiteranno due giornate dedicate alla valorizzazione della pastorizia, alla tutela del territorio e alla promozione delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari del Gargano.

L’iniziativa, promossa da Slow Food Gargano, prevede un programma di incontri, approfondimenti ed esperienze sul territorio.

Sabato 21 novembre | San Giovanni Rotondo

Chiostro Comunale – Ore 9:00

Convegno dedicato al mondo della pastorizia, alla biodiversità, alla tutela dei pascoli e alle prospettive del settore, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del territorio.

Un’occasione per riscoprire il valore culturale, ambientale ed economico della pastorizia e il suo legame con l’identità del Gargano.

Il programma completo è disponibile nella locandina.