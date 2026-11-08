Attualità Capitanata
Foggia, decapitata statua di Padre Pio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Foggia, decapitata statua di Padre Pio
Choc a Foggia: una statua di San Pio, situata in un’area verde di via Benedetto Croce, è stata gravemente sfregiata. Ignoti hanno abbattuto il simulacro e lo hanno decapitato, portando via la testa. La scoperta ha generato profonda indignazione tra i residenti, che si sono subito mobilitati per rimettere in piedi la scultura e sistemare l’aiuola, abitualmente curata con dedizione da un anziano del quartiere.