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Gargano, Piemontese incontra Anas: “Riaprire la galleria Palombari durante le festività natalizie”

Sospendere temporaneamente i lavori nella galleria “Palombari” e ripristinare la circolazione durante le festività natalizie, dal ponte dell’Immacolata fino all’Epifania, compatibilmente con le necessarie condizioni di sicurezza. È la richiesta che l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha sottoposto al responsabile della Struttura territoriale Puglia di Anas, Francesco Ruocco, nel corso di un incontro dedicato alla viabilità del Gargano.

L’assessore Piemontese si è fatto carico delle preoccupazioni espresse dalle comunità e dagli operatori economici per le conseguenze del cantiere sul collegamento tra Mattinata e Vieste. Il cronoprogramma emerso nella riunione del Comitato operativo per la viabilità, convocato dalla Prefettura di Foggia, prospetta sette mesi di limitazioni alla circolazione.

“Gli interventi sulla galleria sono necessari per rendere più sicura ed efficiente l’infrastruttura, ma la loro organizzazione deve tenere conto della vita delle persone e dell’economia del territorio – sottolinea Piemontese –. Ho chiesto ad Anas di valutare una rimodulazione del cantiere che permetta di riaprire durante le festività: sono settimane di rientri dei fuori sede, di ricongiungimenti familiari e di presenze turistiche importanti per le imprese che continuano a lavorare anche fuori dalla stagione estiva”.

Il confronto ha riguardato la necessità di affrontare le limitazioni alla circolazione considerando l’intera rete stradale garganica: la capacità e la sicurezza dei percorsi alternativi, la continuità dei collegamenti tra i centri abitati e, in particolare, il transito dei mezzi di soccorso e l’accesso alle strutture sanitarie.

“Sul Gargano ogni interruzione può allungare sensibilmente gli spostamenti per raggiungere il lavoro, la scuola, un ospedale. Per questo ho chiesto un confronto permanente tra Anas, istituzioni territoriali e rappresentanze delle imprese, in raccordo con le sedi competenti per la viabilità – prosegue l’assessore –. Serve accompagnare tutte le fasi dei lavori, intervenire tempestivamente sulle difficoltà e assicurare informazioni puntuali su tempi e percorsi. Resta essenziale completare gli interventi prima dell’avvio della stagione estiva».

Durante l’incontro si è parlato anche dell’imminente avvio dei lavori di messa in sicurezza del costone sulla statale 89, tra Mattinata e Vieste, interessato dalla caduta di un grande masso. La Regione Puglia ha finanziato l’intervento con 800 mila euro, mentre Anas ne assicurerà la regia unica, come soggetto attuatore, curando progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, oltre al ripristino della sede stradale. L’intervento è stato preceduto dalle verifiche geologiche sull’intero versante e dal confronto tra Regione, Anas e Agenzia del Demanio.