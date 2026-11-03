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IL PREFETTO DI FOGGIA IN VISITA ALLA QUESTURA.

Nella giornata odierna, il Prefetto di Foggia, Dott. Antonio Giannelli, ha fatto visita alla Questura di Foggia, dove è stato accolto dal Questore e dai Funzionari della Polizia di Stato.

Dopo il saluto di benvenuto del Questore presso la Sala Conferenze, il Prefetto ha incontrato i Dirigenti ed i Funzionari della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e delle Specialità. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha richiamato i valori ed i principi che da sempre contraddistinguono l’attività della Polizia di Stato, sottolineando, al contempo, il ruolo fondamentale della sinergia istituzionale nella tutela della collettività. Ha inoltre evidenziato l’importanza di una collaborazione costante e concreta tra le diverse componenti istituzionali, finalizzata a rafforzare le attività di prevenzione e a garantire un’efficace azione di controllo e presidio del territorio della Capitanata.

La visita è proseguita attraverso gli uffici della Questura e si è conclusa presso la Sala Operativa, cuore del sistema di coordinamento e gestione degli interventi di polizia, dove il Prefetto ha rivolto un saluto agli operatori impegnati nel servizio, manifestando apprezzamento per il loro quotidiano impegno.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione, confermando il valore della collaborazione e del dialogo costante tra le Autorità e le Amministrazioni del territorio, presupposti fondamentali per assicurare la sicurezza e la tutela dei cittadini.