Isole Tremiti Isole Tremiti, arriva il nuovo dissalatore?

Cinque offerte per il nuovo dissalatore di San Domino, investimento da 4,18 milioni di euro finanziato dal PNRR: ne dà notizia l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook della sindaca Annalisa Lisci.

Cinque offerte per il nuovo dissalatore di San Domino, investimento da 4,18 milioni di euro finanziato dal PNRR: ne dà notizia l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook della sindaca Annalisa Lisci. Un progetto atteso da tempo che promette di ridurre la dipendenza dalle navi cisterna. Ma i tempi di realizzazione, l’effettiva entrata in funzione dell’impianto e il futuro della motonave VETOR QUINTO restano questioni da chiarire. Alle Isole Tremiti l’autonomia idrica torna comunque al centro del dibattito con l'iniziativa dell'amministrazione comunale ed è già un dato positivo. Da anni, infatti, l’approvvigionamento di acqua potabile dell’arcipelago dipende anche dal trasporto via mare, con la motonave VETOR QUINTO impegnata nella tratta da Manfredonia alle Isole. Un sistema che comporta costi, vincoli logistici e un impatto ambientale (porta acqua nella cisterna di Cala Matano) legato al turismo, al traffico marittimo e alle operazioni di ancoraggio che spesso provocano danni.

Adesso si apre una nuova fase: sono cinque le offerte presentate per la progettazione e la realizzazione del dissalatore a osmosi inversa previsto a San Domino, nella zona di Colle dell’Eremita. La domanda, tuttavia, è inevitabile: la motonave VETOR QUINTO è davvero destinata ad andare in pensione? E soprattutto, quando le Tremiti potranno fare concretamente a meno delle navi cisterna?

Il progetto prevede un investimento di 4,18 milioni di euro, interamente finanziato attraverso il PNRR, nell'ambito del programma "Isole Verdi". Secondo quanto comunicato dal Comune delle Isole Tremiti, non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale. Un finanziamento importante, che dovrebbe consentire di realizzare un impianto capace di garantire una produzione di acqua potabile più stabile durante tutto l'anno. Ma tra la presentazione delle offerte e l'acqua effettivamente erogata nelle abitazioni c'è ancora un percorso da completare. Occorrerà valutare le cinque proposte, individuare l'operatore, procedere con l'affidamento dei lavori e rispettare i tempi di progettazione, realizzazione e collaudo, percorsi che, alle Tremiti, si confermano sempre lunghi e pieni di insidie. Un obiettivo condivisibile, ma che non può essere considerato già raggiunto.

La vera sfida sarà garantire acqua potabile in quantità sufficiente, con continuità e senza dipendere dal trasporto via mare partendo anche dal miglioramento della condotta sottomarina per San Nicola, più "incerottata" di un poli traumatizzato. Per questo, accanto all'annuncio delle cinque offerte e al finanziamento da 4,18 milioni di euro, sarebbe opportuno conoscere anche il crono programma dettagliato dell'intervento, la capacità produttiva prevista, i costi di gestione e manutenzione e, soprattutto, il piano per affrontare eventuali emergenze. Le Tremiti attendono da tempo una soluzione strutturale al problema dell'approvvigionamento idrico. Il nuovo dissalatore potrebbe rappresentare una svolta, ma fino a quando l'impianto non sarà effettivamente operativo, la VETOR QUINTO resterà un tassello fondamentale per garantire l'acqua alla comunità e ai visitatori dell'arcipelago.

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