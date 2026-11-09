Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, oltre 6 milioni di euro per ricostruire il Polo di Scienze Motorie. Piemontese: “Un investimento nella sicurezza, nella formazione e nella salute”

Un investimento di 6 milioni e 305 mila euro per l’adeguamento sismico, attraverso la demolizione e ricostruzione, di due immobili del Polo di Scienze Motorie dell’Università di Foggia, in viale Virgilio.

Sono stati sottoscritti questa mattina i due disciplinari tra Regione Puglia e Comune di Foggia, relativi a interventi finanziati rispettivamente con 3 milioni e 500 mila euro e 2 milioni e 805 mila euro, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027, dedicato alla messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti.

Nel dettaglio, 3 milioni e 500 mila euro sono destinati al Corpo Uffici, un edificio articolato su due livelli, con una superficie di circa 1.430 metri quadrati, per il quale le verifiche strutturali hanno evidenziato la necessità di un intervento di messa in sicurezza sismica. Gli altri 2 milioni e 805 mila euro riguardano il Fabbricato Servizi, una struttura prevalentemente a un piano, di circa 23 metri per lato, che presenta un grave stato di deterioramento strutturale. Entrambi gli immobili appartengono al complesso universitario di viale Virgilio e saranno interessati da interventi di demolizione e ricostruzione, per restituire spazi sicuri e funzionali alle attività universitarie.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e la prorettrice dell’Università di Foggia con delega all’edilizia universitaria, Donatella Curtotti.

La visita agli ambienti dell’ex ISEF, frequentato dalla stessa sindaca Episcopo prima come studentessa e poi come docente, ha offerto l’occasione per ripercorrere la storia di un’istituzione che ha formato generazioni di professionisti dell’educazione fisica e dello sport, fin da prima della nascita dell’Università autonoma di Foggia.

“Non stiamo semplicemente finanziando la ricostruzione di due immobili, ma creando le condizioni perché un pezzo importante della storia di Foggia possa diventare parte del suo futuro – ha dichiarato Piemontese –. Parliamo di un intervento radicale, che riguarda la sicurezza di un luogo destinato all’alta formazione in un settore sempre più importante per la salute e la qualità della vita delle persone”.

L’assessore ha richiamato anche il ruolo attribuito a Foggia nelle politiche regionali per l’Attività Fisica Adattata: “La Regione Puglia ha individuato nel Policlinico di Foggia il Centro di riferimento regionale per l’AFA: qui si incontrano le competenze universitarie, mediche e professionali necessarie per fare dell’attività fisica uno strumento di prevenzione. La ricostruzione del Polo di Scienze Motorie rafforza questa vocazione e ci incoraggia a rilanciare quel percorso”.

“La firma di oggi apre una nuova stagione per il Polo di Scienze Motorie. Mettere in sicurezza e ricostruire questi edifici significa dare a studenti, docenti e ricercatori spazi adeguati e restituire alla città un luogo che fa parte della sua identità – ha dichiarato la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo –. È il frutto di una collaborazione istituzionale concreta tra Università di Foggia, Regione Puglia e Comune, che insieme investono sul futuro di questa comunità”.

La sindaca ha quindi richiamato il valore storico e personale dell’ex ISEF: “Questo luogo ha un forte valore simbolico per Foggia. Qui sono passati campioni dello sport italiano e internazionale, qui sono nati progetti di ricerca che ancora oggi si studiano nei manuali di tutta Italia. Lo dico con emozione, perché in queste aule ho insegnato come docente e conosco da vicino la laboriosità di questa comunità”.

Episcopo ha poi collegato l’investimento alla vocazione sportiva della città e ai prossimi appuntamenti internazionali: “Foggia è una città sportiva. Mentre la Puglia vive il suo anno da Regione Europea dello Sport, Foggia si prepara a essere Città Europea dello Sport nel 2028. È un riconoscimento costruito su nomi, storia, medaglie, cultura sportiva e ricerca scientifica applicata allo sport, e in tutto questo l’Università di Foggia ha un ruolo di primo piano”.

Infine, il ringraziamento alla Regione: «”Ringrazio il presidente Antonio Decaro, l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese e la Giunta regionale, che rispondono sempre con prontezza e passione alle esigenze della nostra città”.

“Scienze Motorie è per questo Ateneo un cuore pulsante, forse il più antico, se ricordiamo la storia dell’ISEF. E i suoi due corsi di laurea continuano a essere centrali nella nostra offerta formativa. La sede purtroppo non è all’altezza di tanta centralità. Ecco perché è importante per noi questo finanziamento e la imminente riqualificazione del plesso”, ha dichiarato la professoressa Donatella Curtotti. Soffermandosi sull’organizzazione delle attività durante gli interventi, la Prorettrice ha spiegato: “Occorrerà procedere a lavori importanti di ristrutturazione e costruzione. Gli studenti potranno continuare a utilizzare le aule durante i lavori, mentre l’Ateneo predisporrà – i lavori sono già in corso – nuovi spazi nel distretto medico di via Napoli, messi temporaneamente a loro disposizione per la durata del cantiere e poi destinati agli altri corsi di area medica”. «Penso che oggi sia una giornata storica – ha proseguito Curtotti –. Riqualificare questo enorme complesso, utilizzato finora soltanto in parte proprio per l’impossibilità di intervenire sulle strutture, significa restituire all’Ateneo un patrimonio importante. Sono convinta che diventerà un fiore all’occhiello dell’Università”. La Prorettrice ha quindi sottolineato il valore dell’investimento per il quartiere e per l’intera città: “Siamo in una zona che aveva bisogno di essere risanata. L’Università serve anche a questo: restituire vitalità a quelle parti di città che, come accade ovunque, attraversano maggiori difficoltà. Un plauso ed un ringraziamento alla Regione Puglia e al Comune per questa operazione sinergica”.

Piemontese ha infine collocato l’investimento nella più ampia trasformazione urbana di Foggia che la Regione Puglia sta sostenendo: “Dal Parco urbano e archeologico Campi Diomedei all’Orbitale, dagli investimenti nel Policlinico alla riqualificazione delle piazze e degli spazi pubblici, stiamo contribuendo a cambiare il volto di questa importante città capoluogo del Sud Italia. E questo Polo potrà dialogare con un’altra grande infrastruttura del futuro, la nuova stazione ferroviaria dell’alta capacità e alta velocità, prevista a poche centinaia di metri da qui. La nostra ambizione è che questi investimenti non rimangano interventi isolati, ma diventino parti di una città più accessibile, moderna e capace di offrire opportunità”.