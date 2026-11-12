Sport CapitanataSport Puglia
Torna dopo oltre 4 anni il derby Bari-Foggia: diretta tv
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Torna dopo oltre 4 anni il derby Bari-Foggia: diretta tv
L’ultimo Foggia-Bari si è disputato il 26 febbraio 2022 con il risultato di 2-2, mentre l’ultimo Bari-Foggia addirittura il 20 ottobre 2021 (risultato 1-1): sabato 14 novembre torna il Derby D’Apulia al San Nicola ed Antenna Sud ha annunciato la diretta televisiva al canale 14.
Fischio d’inizio fissato alle ore 17.30