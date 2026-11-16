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Dell’Erba (F.I.): “La classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi riflette il fallimento politico e gestionale della città di Foggia e di gran parte della Puglia. Non vedo neussun tentativo di rilanciare Foggia, con l’obiettivo di creare sviluppo e occupazione”.

“Che Foggia sia terz’ultima, penutima o ultima, poco cambia, perchè il più delle volte c’è chi riesce a fare anche di peggio”. Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba commenta la classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi che condanna la Puglia in modo implacabile ponendo Taranto in fondo alla classifica e Foggia terz’ultima.

“Foggia è il capoluogo di provincia da cui possono derivare conseguenze positive e negative su tutto il territorio di Capitanata. Ritengo che il disastro gestionale regionale fino a quello comunale registrato negli ultimi anni sia abbastanza visibile. Chi governa la Città ha la responsabilità di dire cosa vuole fare di Foggia per il futuro. Non c’è una programmazione, una linea comune di intervento e di sviluppo. Abbiamo perso tutto, dal primato agricolo a quello turistico, aggiungendo anche la chiusura di piccole industrie. Lo spopolamento è il segnale che non sono state create le condizioni economiche e sociali per garantire un futuro lavorativo ai nostri giovani e non solo, perchè oltre alla disoccupazione giovanile sta emergendo la crisi lavorativa per tanti padri di famiglia, un problema ancora più grave. Abbiamo un Comune che si limita solo a tagliare alberi o a spendere soldi per eventi che non portano visitatori da fuori provincia, invece di far funzionare i servizi essenziali pagati profumatamente dai cittadini; un comune che non ha fatto nulla per creare i presupposti per nuovi insediamenti produttivi rinnegando anche gli assessori alle Attività Produttive. Nessuno ha pensato come fare a restituire una immagine positiva alla Città per attirare investimenti, così come nulla è stato fatto per riprendere quella centralità agricola riconosciuta fino a qualche decennio fa a livello nazionale. Non c’è una visione di sviluppo in nessuna direzione. Con una situazione del genere come si può pensare di avere una qualità della vita positiva ?”, conclude Dell’Erba.