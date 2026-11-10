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Audace Cerignola, posticipata la gara contro l’Inter U23
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Audace Cerignola, posticipata la gara contro l’Inter U23
Cambia il calendario dell’Inter U23, che non scenderà in campo nel prossimo turno di campionato, in coincidenza con la sosta per le Nazionali.
Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, la partita contro l’Audace Cerignola, valida per la 14ª giornata e inizialmente in programma sabato 14 novembre, è stata posticipata a mercoledì 25 novembre alle ore 14.30.