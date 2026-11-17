Assoturismo Dmo della Capitanata, un ritardo ingiustificabile

A rischio opportunità promozionali e risorse finanziarie

DMO DELLA CAPITANATA, UN RITARDO INGIUSTIFICABILE. A RISCHIO OPPORTUNITÀ PROMOZIONALI E RISORSE FINANZIARIE

Assoturismo Capitanata lancia l'allarme: il territorio non può permettersi di perdere un'altra occasione strategica per organizzare, promuovere e rendere competitivo il proprio sistema turistico. Servono responsabilità, partecipazione e un'immediata accelerazione del percorso di costituzione della DMO.

La Capitanata rischia di arrivare impreparata a un appuntamento strategico per il futuro del proprio sistema turistico. Il percorso verso la costituzione di una DMO (Destination Management Organization), organismo chiamato a coordinare la governance, la promozione e lo sviluppo turistico di una destinazione, registra ancora un preoccupante ritardo, soprattutto sul fronte del coinvolgimento e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

Un ritardo che non può essere sottovalutato né tantomeno giustificato con le consuete difficoltà di coordinamento istituzionale. La costituzione di una DMO rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale per superare la frammentazione territoriale, mettere a sistema le risorse turistiche della provincia di Foggia e costruire una strategia condivisa capace di valorizzare il Gargano, il Tavoliere e i Monti Dauni.

A preoccupare è soprattutto la lentezza con cui amministrazioni comunali, operatori turistici, associazioni di categoria e rappresentanze economiche stanno affrontando un obiettivo che richiederebbe ben altra determinazione. Non è più il tempo delle interlocuzioni interlocutorie, delle disponibilità dichiarate e delle iniziative isolate: occorre passare rapidamente dalle intenzioni agli atti concreti.

«La Capitanata sta accumulando un ritardo che rischia di trasformarsi in un danno concreto per l'intero comparto turistico. Non possiamo continuare a discutere dell'importanza della promozione territoriale senza riuscire a costruire uno strumento organizzativo in grado di renderla effettiva. La DMO non è un semplice adempimento burocratico, ma un'opportunità strategica per aggregare le imprese, coordinare le amministrazioni pubbliche e presentare il nostro territorio sui mercati nazionali e internazionali con un'identità riconoscibile. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo potrebbe comportare la perdita di importanti opportunità promozionali e finanziarie, oltre a compromettere la possibilità di intercettare strumenti e risorse destinati ai territori capaci di organizzarsi. Le responsabilità sono diffuse e riguardano tanto il pubblico quanto il privato. È necessario che ciascuno faccia la propria parte, senza ulteriori rinvii», dichiara Nicola Ragno, coordinatore provinciale di Assoturismo Capitanata.

La questione assume una particolare rilevanza per il Gargano, destinazione che, pur disponendo di un patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale e religioso di straordinario valore, continua a scontare una significativa frammentazione delle politiche turistiche e promozionali.

La mancanza di una regia condivisa limita la possibilità di costruire prodotti turistici integrati, programmare campagne promozionali coordinate, rafforzare la commercializzazione della destinazione e favorire una maggiore collaborazione tra strutture ricettive, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari, servizi turistici e amministrazioni locali.

«Il Gargano non può più permettersi di procedere attraverso iniziative scollegate e strategie promozionali che spesso si esauriscono nei confini dei singoli Comuni. Abbiamo bisogno di una visione unitaria, di una programmazione che tenga insieme le diverse vocazioni turistiche e di uno strumento capace di dare continuità alle attività di promozione durante tutto l'anno. La DMO deve diventare il luogo nel quale pubblico e privato assumono impegni reciproci e condividono obiettivi misurabili. Continuare a rinviare significa lasciare spazio ad altri territori che, al contrario, stanno investendo sull'organizzazione della propria destinazione e sulla capacità di attrarre risorse. Il Gargano ha tutte le caratteristiche per essere competitivo, ma senza una governance adeguata rischia di non esprimere una parte importante del proprio potenziale», sottolinea Antonio Tasso, coordinatore di Assoturismo Gargano.

Per Assoturismo Capitanata, dunque, è arrivato il momento di imprimere una svolta al percorso. Occorre convocare rapidamente tutti i soggetti interessati, definire una struttura organizzativa, individuare responsabilità e rappresentanze, concordare un programma operativo e stabilire tempi certi per il raggiungimento dell'obiettivo.

La DMO dovrebbe rappresentare una piattaforma di collaborazione permanente, non un organismo costituito soltanto formalmente. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di coinvolgere realmente le imprese turistiche, riconoscendo al sistema economico privato un ruolo centrale nella definizione delle strategie e delle politiche di destinazione.

La Capitanata non può continuare a perdere occasioni mentre altri territori si organizzano, investono e conquistano nuovi spazi sui mercati turistici. Il rischio non è soltanto quello di arrivare in ritardo alla costituzione di un organismo, ma di compromettere opportunità di finanziamento, promozione, formazione e sviluppo che potrebbero incidere significativamente sulla competitività del territorio.

Il tempo delle attese è finito. La DMO deve diventare una priorità condivisa, perché senza organizzazione non c'è promozione efficace, senza collaborazione non c'è governance e senza una strategia comune non può esserci una vera destinazione turistica Capitanata.