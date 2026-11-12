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Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
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Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
Il derby tra Bari e Foggia, in programma sabato 14 novembre alle ore 17:30 allo Stadio San Nicola, si giocherà senza i tifosi rossoneri sugli spalti: il GOS ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Foggia.
Il derby d’Apulia si giocherà, dunque, in un clima quasi spettrale considerando anche lo sciopero dei tifosi baresi.