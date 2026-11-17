Natale a Foggia Foggia, pubblicato l'avviso per la selezione di proposte da inserire nel cartellone di Natale

Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel cartellone del Natale a Foggia 2026

Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di proposte da inserire nel cartellone del Natale a Foggia 2026

E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia l’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’organizzazione e gestione di attività culturali, manifestazioni, eventi, spettacoli, concerti a Foggia durante le prossime festività natalizie.

Firmato dal dirigente Pio D’Errico, è mirato a promuovere iniziative finalizzate all’inclusione culturale e valorizzazione delle periferie, attività rivolte a bambini e famiglie, laboratori socio-educativi e culturali ed eventi spettacolo a contenuto educativo e identitario. La spesa complessiva prevista è di 40mila euro. Possono partecipare privati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi ed istituzioni in genere in qualunque forma costituite (pubbliche o private), imprese, comitati ed operatori economici che abbiano la capacità di gestire ed organizzare eventi della tipologia proposta. Tutti i soggetti interessati dovranno essere iscritti al R.U.N.T.S., all’Albo delle Associazioni tenuto dall’Ente o all’Albo dei Fornitori nella piattaforma ‘Traspare’, ad eccezione delle parrocchie.

Le domande devono pervenire entro le ore 23.59 del 30 novembre prossimo esclusivamente tramite pec all’indirizzo: [email protected] con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INIZIATIVA “NATALE A FOGGIA 2026” “.

Una Commissione appositamente nominata valuterà le proposte in base alla qualità artistica e alla coerenza con le linee di indirizzo formulate dall’Ente, al coinvolgimento delle realtà sociali del territorio, alla capacità attrattiva, alla location, all’esperienza del soggetto proponente e alla congruenza economica, assegnando un punteggio.