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Dai campi di Puglia alla guida della Serie C: Nicola Giovanni Ayroldi ospite dell’AIA di Foggia

Foggia, 10/11/2026 – Martedì 10 novembre, alle ore 19:00, la Sezione AIA “A. Formillo” di Foggia ospiterà Nicola Giovanni Ayroldi, responsabile della CAN C, la Commissione Arbitri Nazionale che ogni settimana designa e valuta gli arbitri della Serie C. L’incontro si terrà nella sede della Sezione, all’Opera Pia Scillitani.



La sua è una storia che parte dalla Puglia. Arbitro della sezione di Molfetta, è arrivato in Serie A nel 1999 e l’anno seguente ha esordito in Perugia-Udinese, ricevendo il Premio Giorgio Bernardi come miglior giovane debuttante. In dieci stagioni ha diretto 98 gare nella massima serie. Lasciato il campo nel 2009, non ha mai smesso di lavorare per gli arbitri: vice commissario della CAN D e della CAN Pro, osservatore in Serie B e in Serie A, presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia e poi componente della CAN C. Nella stagione 2024/25 è risultato il miglior osservatore nazionale, ricevendo il Premio “Claudio Pieri”. Lo scorso luglio, infine, la nomina alla guida della CAN C.



Al raduno precampionato di Cascia ha indicato ai suoi arbitri una direzione precisa: «Qui non vogliamo persone che decidono di non decidere». Un messaggio che martedì arriverà anche ad arbitri e osservatori foggiani, in una serata importante per tutto il movimento arbitrale della Capitanata. E che vale soprattutto per i più giovani, a partire dai ragazzi del nuovo corso arbitri avviato a ottobre: la prova che dai campi di provincia si può arrivare fino ai vertici del calcio nazionale.



Il Presidente A.B. Giuseppe D’Antuono, i Vicepresidenti Gianluca Corvino e Attilio Mancini, il Consiglio Direttivo e tutti gli associati della Sezione attendono il responsabile della CAN C per una serata di confronto e crescita.