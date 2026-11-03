Clima e Scienza: “Grazie alle piogge le dighe della Capitanata in fase di graduale incremento”

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DIGHE DELLA CAPITANATA IN FASE DI GRADUALE INCREMENTO

​Tra la giornata del 2 novembre 2026 e quella odierna del 3 novembre 2026, si registra un incremento generalizzato dei volumi d’acqua accumulati nei principali invasi monitorati dell’area.

​1. Invaso e diga di Occhito sul Fortore

​Il bacino di Occhito, il più grande della zona — con una capacità strutturale totale di 333 milioni di metri cubi ma con un limite di esercizio autorizzato che si attesta sui 230-250 milioni di mc — ha fatto registrare un aumento notevole della risorsa idrica disponibile nel giro di 24 ore:

​Disponibilità al 02/11/2026: 78.444.800 mc (Livello: 180,05 m s/l/m).

​Disponibilità al 03/11/2026: 80.215.280 mc (Livello: 180,23 m s/l/m).

​Variazione: L’invaso ha guadagnato 1.770.480 mc, con un innalzamento del livello di 18 centimetri.

​2. Invaso e diga di Capaccio sul Celone

​Anche l’invaso di Capaccio sul Celone ha visto una crescita significativa della risorsa idrica:

​Disponibilità al 02/11/2026: 5.428.000 mc (Livello: 141,58 m s/l/m).

​Disponibilità al 03/11/2026: 5.652.000 mc (Livello: 141,72 m s/l/m).

​Variazione: L’incremento registrato è pari a 224.000 mc, con il livello idrometrico salito di 14 centimetri.

​3. Invaso e diga di Marana Capacciotti

​Un incremento stabile caratterizza il bacino di Marana Capacciotti:

​Disponibilità al 02/11/2026: 5.899.200 mc (Livello: 168,00 m s/l/m).

​Disponibilità al 03/11/2026: 5.993.000 mc (Livello: 168,10 m s/l/m).

​Variazione: La disponibilità idrica è aumentata di 93.800 mc, portando a un incremento del livello di 10 centimetri.

​4. Invaso e diga di San Pietro sull’Osento

​Infine, l’invaso di San Pietro sull’Osento mostra una leggera ma constante ripresa dei volumi idrici:

​Disponibilità al 02/11/2026: 960.000 mc (Livello: 434,75 m s/l/m).

​Disponibilità al 03/11/2026: 968.000 mc (Livello: 434,80 m s/l/m).

​Variazione: Si registra un aumento di 8.000 mc, con un incremento del livello di 5 centimetri.

​Considerazioni finali:

​I dati odierni restano provvisori e destinati a salire: gli invasi devono ancora ricevere una consistente portata d’acqua da fiumi e torrenti alimentati dal ruscellamento dei terreni montani saturi. Un bilancio definitivo sull’impatto del maltempo sarà possibile nella giornata di domani.

Clima e Scienza

​I dati riportati nel presente articolo sono tratti dal rilevamento ufficiale del Consorzio di Bonifica per la Capitanata.