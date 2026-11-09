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Foggia fa il pieno in centro per la Sagra del Pancotto e Vino: cala il sipario sull’edizione dei record

Piazza Giordano e Via Lanza gremite nel fine settimana: la manifestazione organizzata dalla Pro Loco, sostenuta da Regione Puglia e Comune di Foggia, si consolida come volano per il territorio.

FOGGIA, 9 novembre 2026 – Non un semplice evento che va in archivio, ma un’emozione collettiva destinata a lasciare il segno nel tessuto sociale e culturale della città. Cala ufficialmente il sipario sulla sesta edizione della Sagra del Pancotto e Vino, che nelle serate di sabato 7 e domenica 8 novembre ha registrato un’affluenza straordinaria nel cuore di Foggia,confermando il grande successo di pubblico della manifestazione.

La kermesse, promossa e organizzata dalla Pro Loco di Foggia, è stata realizzata grazie alla co-partecipazione e al finanziamento della Regione Puglia, oltre al patrocinio e al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Foggia. Una sinergia istituzionale vincente che ha consentito di trasformare il centro pedonale in un vero e proprio polo d’attrazione enogastronomico. Piazza Umberto Giordano e via Lanza hanno registrato il tutto esaurito in entrambi gli appuntamenti,accogliendo undici primarie realtà produttive e ristorative del territorio impegnate nella proposta di differenti reinterpretazioni del pancotto – piatto simbolo della tradizione culinaria dauna – , affiancate dalle eccellenze vitivinicole locali.

Ad arricchire il programma socio-culturale della manifestazione è stata una proposta artistica articolata, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo: le sonorità popolari del Mattia Ciullo Ensemble hanno aperto le danze sui ritmi della pizzica, seguiti dalla performance dei Volume al Max, tributo al repertorio degli 883 e di Max Pezzali che ha fatto cantare l’intera piazza.

In merito all’esito dell’iniziativa è intervenuto il Presidente della Pro Loco di Foggia, Giuseppe Croce:

«Questa sesta edizione non si esaurisce con lo spegnimento dei riflettori, perché le testimonianze di appartenenza e coesione sociale emese in queste ore rappresentano un patrimonio da custodire. Constatarne una simile risposta corale,con la piazza gremita di cittadini e visitatori giunti dai comuni limitrofi per riscoprire il valore materiale e immateriale delle nostre radici, attesta la bontà del lavoro svolto. La grande affluenza registrata sia sabato che domenica dimostra la vitalità e la ricettività della nostra comunità. Esprimo il mio personale ringraziamento e quello dell’ente che rappresento sia alla Regione Puglia che al Comune di Foggia, che con il loro fondamentale contributo economico e la loro preziosa collaborazione hanno creduto fin da subito nel valore strategico di questo progetto. Un grazie sincero va anche alle undici aziende partner che hanno garantito elevati standard qualitativi, al cast artistico e a tutti i partecipanti che hanno reso indimenticabile questo appuntamento.»

La conclusione della sesta edizione conferma il ruolo centrale della manifestazione nella programmazione degli eventi cittadini, ponendosi come modello virtuoso di promozione turistica e coesione sociale per l’intera Capitanata.