Sport Capitanata

Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria

Redazione9 Novembre 2026
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Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria

Il Foggia perde in casa contro il Barletta al termine di una prestazione modesta e la panchina di Auteri scricchiola pericolosamente.

A decidere la gara una magia da fuori area del Tigre Ferrante nella prima frazione.

Per i satanelli una gara povera di occasioni, con un palo di Del Sole al minuto 92’ nell’assalto finale.

Fischi assordanti dello Zaccheria al triplice fischio finale.

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione9 Novembre 2026