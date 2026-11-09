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Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria
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Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria
Il Foggia perde in casa contro il Barletta al termine di una prestazione modesta e la panchina di Auteri scricchiola pericolosamente.
A decidere la gara una magia da fuori area del Tigre Ferrante nella prima frazione.
Per i satanelli una gara povera di occasioni, con un palo di Del Sole al minuto 92’ nell’assalto finale.
Fischi assordanti dello Zaccheria al triplice fischio finale.