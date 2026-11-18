Natale Il Natale a San Giovanni Rotondo si arricchisce con il Presepe Vivente

Torna nel centro storico di San Giovanni Rotondo il Presepe Vivente Sangiovannese, dal titolo “Sulle orme dei Santi verso Betlemme”, a cura degli Amici del Popolo

IL NATALE A SAN GIOVANNI ROTONDO | PRESEPE VIVENTE SANGIOVANNESE

Torna nel centro storico di San Giovanni Rotondo il Presepe Vivente Sangiovannese, dal titolo “Sulle orme dei Santi verso Betlemme”, a cura degli Amici del Popolo.

Un percorso tra i vicoli del centro storico per rivivere la rappresentazione della Natività e riscoprire le tradizioni natalizie, attraverso un racconto ispirato alle figure di San Francesco, San Pio e Fra Daniele.

L'iniziativa si svolgerà nelle giornate del 18, 19 e 20 dicembre 2026 e del 4, 5 e 6 gennaio 2027, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, con un percorso che partirà da Via San Donato e proseguirà verso Piazza del Mulino.

L'evento rientra nel programma “Il Natale a San Giovanni Rotondo”, promosso dalla Pro Loco e dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Per ulteriori dettagli e per consultare il programma delle iniziative natalizie, in continuo aggiornamento:

www.prolocosgr.it