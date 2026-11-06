Manfredonia, materiale abbandonato in area protetta del Parco Nazionale del Gargano

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🛑 Manfredonia 6 novembre 2026

Materiale abbandonato in area Protetta del Parco Nazionale del Gargano.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, durante un’attività di monitoraggio del territorio, la Guardia Ambientale Italiana Falcone Francesco ha rinvenuto del materiale abbandonato a terra.

Si tratta di un cavo di colore rosso, presumibilmente utilizzato per lavori su linea elettrica, lasciato a terra nelle vicinanze di un palo della corrente dove sono stati effettuati evidenti lavori di recente. L’area interessata, si trova a poche centinaia di metri dalla Basilica di San Leonardo in Lama Volara, Comune di Manfredonia (FG).

Coordinate del ritrovamento: 41,6052160 – 15,8006110 (JR42+36Q Manfredonia)

“L’area ricade all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano”. Pur trattandosi probabilmente di guaina/cavidotto e non di cavo in tensione, aggiunge Manzella, la presenza di materiale da cantiere abbandonato in area protetta costituisce degrado e potenziale pericolo per la fauna selvatica, per i mezzi agricoli e per i fruitori dell’area.

Il responsabile delle Guardie Ambientali, chiede a chi di competenza (Ente gestore della linea elettrica e ditta esecutrice dei lavori) di provvedere al più presto alla rimozione e al corretto smaltimento del materiale, ripristinando lo stato dei luoghi come previsto per le aree ricadenti in Parco Nazionale.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane