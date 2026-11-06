Guardia di Finanza, il Comandante provinciale accoglie i neo ispettori e finanzieri

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GUARDIA DI FINANZA: IL COMANDANTE PROVINCIALE DI FOGGIA ACCOGLIE I NEO ISPETTORI E FINANZIERI DESTINATI AI REPARTI DELLA CAPITANATA.

Nella giornata odierna, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, il Comandante Provinciale ha accolto i neo Ispettori e Finanzieri recentemente assegnati ai Reparti della provincia al termine del percorso formativo svolto presso gli Istituti d’Istruzione del Corpo.

I giovani militari, che hanno completato un intenso ciclo di preparazione professionale, tecnica e operativa, andranno a rafforzare il dispositivo territoriale della Guardia di Finanza, contribuendo ad accrescere ulteriormente la capacità di presidio e di intervento a tutela della legalità economico-finanziaria in un territorio particolarmente complesso e dinamico come quello della Capitanata.

Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Comandante Provinciale ha sottolineato come l’ingresso dei nuovi appartenenti al Corpo rappresenti un’importante risorsa per l’intera organizzazione, chiamata quotidianamente a garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche, la tutela del mercato, la salvaguardia degli operatori economici onesti e il contrasto di tutte le forme di illegalità che alterano le regole della concorrenza e frenano lo sviluppo economico del Paese.

I neo assegnati saranno impiegati nei diversi Reparti della provincia, dove prenderanno parte alle molteplici attività istituzionali affidate alla Guardia di Finanza, forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria. Dalle verifiche fiscali al contrasto alle frodi, dalla tutela della spesa pubblica ai controlli sull’utilizzo dei fondi nazionali ed europei, dalla lotta ai traffici illeciti e al riciclaggio fino al contrasto della criminalità economica organizzata, i nuovi militari contribuiranno concretamente alla missione del Corpo al servizio della collettività.

L’inserimento delle nuove leve consentirà di rafforzare ulteriormente l’azione delle Fiamme Gialle nella provincia di Foggia, già quotidianamente impegnate nel contrasto all’evasione fiscale, alle frodi nel settore delle accise, al lavoro sommerso, agli illeciti in materia di spesa pubblica e ai fenomeni criminali che incidono sul corretto funzionamento del sistema economico. Un’attività che si affianca ai servizi di controllo economico del territorio e alle numerose iniziative volte alla tutela dei cittadini e delle imprese rispettose delle regole.

I neo Ispettori e Finanzieri affronteranno l’esperienza professionale con entusiasmo, senso di responsabilità, equilibrio e spirito di servizio, a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese.

L’arrivo dei nuovi militari testimonia il costante impegno del Corpo nel mantenere elevati standard di efficienza operativa e conferma la volontà di assicurare una presenza sempre più efficace sul territorio, a beneficio dell’intera comunità provinciale.