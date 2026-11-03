Servizi straordinari inferforze di controllo nel territorio per Halloween

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SERVIZI STRAORDINARI INTERFORZE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. DECISIVO IL PRESIDIO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER I FESTAGGIAMENTI DI HALLOWEEN

In occasione dei festeggiamenti legati alla ricorrenza di Halloween, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio previste a Foggia e in provincia, sono stati predisposti mirati servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione giovanile.

Nel capoluogo è stato attuato un articolato dispositivo interforze che ha visto impegnati, in maniera coordinata, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Particolare attenzione è stata riservata al quartiere Candelaro, area nella quale, negli anni precedenti, si sono registrati episodi di grave criticità e disordini.

L’imponente e capillare presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio ha consentito di prevenire situazioni di pericolo, contenere possibili condotte illecite e garantire la regolarità della circolazione stradale e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Il bilancio dell’attività è positivo: non si sono registrati feriti, come confermato anche dalle verifiche effettuate presso il Pronto Soccorso, né si sono verificati danneggiamenti a mezzi pubblici, autobus, veicoli di soccorso o autovetture private.

Particolarmente significativa è stata l’attività di prevenzione e controllo svolta dagli operatori che ha consentito di identificare sette minori, successivamente riaffidati ai rispettivi genitori sul posto e che verranno segnalati alla locale Procura minorile, nonchè di rinvenire, all’interno delle siepi poste in via Candelaro e via Saverio Capezzuto, due spranghe di ferro, un passamontagna e numerosi scatoloni contenenti uova.

I risultati conseguiti confermano l’efficacia di un’attenta pianificazione dei servizi, della tempestività degli interventi e della sinergia operativa tra le diverse Forze di Polizia.

La presenza costante e visibile degli operatori, unita ad un’attività preventiva capillare e mirata, ha rappresentato un fondamentale presidio di sicurezza per la città, consentendo di evitare il ripetersi delle criticità registrate in passato e di garantire una serata senza conseguenze per l’incolumità delle persone e per il patrimonio pubblico e privato.