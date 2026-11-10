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“Quale futuro? Il paesaggio del Gargano lungo le strade dei pellegrini tra tutela e valorizzazione”: il 14 novembre incontro pubblico al Santuario di San Matteo

Ricerca scientifica, Parco Nazionale e amministratori locali a confronto a San Marco in Lamis per discutere il destino delle matrici storiche, dei terrazzamenti e delle architetture tradizionali del territorio garganico.

SAN MARCO IN LAMIS (FG) – Quali prospettive attendono i paesaggi storici del Gargano? Come conciliare la salvaguardia attiva delle testimonianze materiali costruite nei secoli lungo le antiche vie di pellegrinaggio con le esigenze di sviluppo delle comunità contemporanee?

A queste domande intende rispondere il convegno pubblico “Quale futuro? Il paesaggio del Gargano lungo le strade dei pellegrini tra tutela e valorizzazione”, organizzato dall’associazione SGR Francigena in collaborazione con il Santuario di San Matteo Apostolo, in programma sabato 14 novembre 2026 alle ore 17.00 presso gli spazi dello stesso convento a San Marco in Lamis.

L’evento, patrocinato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, dalla Città di San Marco in Lamis, dal Comune di San Giovanni Rotondo e da Monte Sant’Angelo Francigena, nasce con l’intento di mettere al centro del dibattito il futuro dei segni identitari del paesaggio garganico – muretti a secco, terrazzamenti, cisterne e sistemi idrici tradizionali, ripari e insediamenti rupestri –, tessere di un mosaico culturale ed ecologico spesso minacciato dall’abbandono, dall’avanzata dell’incolto e dalla frammentazione territoriale.





Il programma dei lavori

I lavori si apriranno alle ore 17.00 con i saluti di benvenuto affidati a Frate Stefano De Luca, rettore del Santuario di San Matteo Apostolo, e a Michele Merla, Sindaco di San Marco in Lamis.

Dalle ore 17.15 spazio alla sessione scientifica intitolata “La storia e l’incolto”, con due relazioni dedicate all’evoluzione delle matrici ambientali e antropiche del promontorio:

Dott. Angelo Cardone : “I sistemi del paesaggio storico sul Gargano: antropizzato, incolto e ‘sociale’”;

: “I sistemi del paesaggio storico sul Gargano: antropizzato, incolto e ‘sociale’”; Dott. Giovanni Russo: “Dal paesaggio medievale alla frammentazione contemporanea: dati, strumenti e prospettive”.

Alle ore 18.15 prenderà il via la tavola rotonda “Tutela e valorizzazione dei paesaggi garganici: l’impegno delle amministrazioni pubbliche”, che vedrà intervenire:

Raffaele Di Mauro , Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;

, Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano; Michele Merla , Sindaco di San Marco in Lamis;

, Sindaco di San Marco in Lamis; Floriana Natale , Sindaco di San Giovanni Rotondo;

, Sindaco di San Giovanni Rotondo; Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo (in attesa di conferma).





A partire dalle ore 19.00, l’incontro si aprirà a una discussione partecipata con il pubblico, coordinata dai relatori, con l’obiettivo di raccogliere istanze, proposte e contributi dalla cittadinanza, dagli operatori e dalle realtà associative locali.



L’ingresso è libero e gratuito. Tutta la cittadinanza, gli operatori culturali e gli appassionati del territorio sono invitati a partecipare.