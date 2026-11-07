Rottura di una condotta idrica, senz’acqua le frazioni di Tomaiuolo, Ruggiano e San Salvatore

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Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica addutrice in agro di San Giovanni Rotondo (FG)

Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio.

Bari, 07 novembre 2026 – A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica addutrice in agro di San Giovanni Rotondo (FG), è stata interrotta temporaneamente l’alimentazione idrica nelle frazioni di: Tomaiolo e San Salvatore nel Comune di Manfredonia, Ruggiano nel Comune di Monte Sant’Angelo e Pantano nel Comune di San Giovanni Rotondo.

I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione e lavoreranno ininterrottamente, condizioni meteoclimatiche permettendo, fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entrola nottata di domani 08 novembre 2026.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha disposto, per la fornitura integrativa di acqua, tre (3) autobotti saranno dislocate:

San Salvatore : sul piazzale delle Orchidee (fronte locanda Nonna Rosa);

sul piazzale delle Orchidee (fronte locanda Nonna Rosa); Ruggiano : sulla SP 57 (fronte ex hotel dei Mandorli);

sulla SP 57 (fronte ex hotel dei Mandorli); Pantano : sulla SS 272 al km 37.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.