Bcc San Giovanni Rotondo, “Natale col cuore” in arrivo la quarta edizione
“NATALE COL CUORE”: IN ARRIVO LA QUARTA EDIZIONE
La solidarietà, l’attenzione alle persone e la vicinanza alle comunità sono valori che da sempre ispirano l’impegno della BCC San Giovanni Rotondo.
Con questo spirito si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Natale col Cuore”, l’iniziativa che, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta un’importante occasione per coniugare cultura, musica e solidarietà.
Un progetto che si inserisce nel percorso di responsabilità sociale della nostra Banca, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e sostenere concretamente chi vive situazioni di difficoltà, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il valore della condivisione assume un significato ancora più profondo.
Nei prossimi giorni saranno annunciati il programma e i protagonisti della quarta edizione.